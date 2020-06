Nou cod portocaliu, de vreme severa. Coduri rosii de inundatii. Precipitatii pana la 80 l/mp si instabilitate atmosferica accentuata

Ziare.

com

Pana la noapte (19/20 iunie 2020), in, vor fi intervale cu averse torentiale, care vor lasa in urma. Deasemenea, instabilitatea atmosferica va fi accentuata, ceea ce inseamnaMeteorologii mai transmit ca, astfel ca vor fi in continuare frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina, vijelii, iar cantitatile de precipitatii vor mai depasi 25...30 l/mp, pe arii restranse, 40...60 l/mp.In contextul unei saptamani marcate de coduri meteo, galbene si portocalii, de vreme severa, in multe zone pamantul este suprasaturat de apa, iar precipitatiile abundente acumulate in perioade scurte de timp au creat deja probleme, astfel ca prelungirea codurilor creste si mai mult riscul inundatiilor, viiturilor si alunecarilor de teren.Motiv pentru care sunt in vigoare si- in mai multe bazine hidrografice, care avertizeaza asupra pericolului de "scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici, cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri, cu posibile depasiri ale COTELOR DE APARARE"- anunta Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor ( INGH