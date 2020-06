Noua judete sub cod portocaliu de vreme rea pe parcursul zilei de luni

Ziare.

com

Astfel, pe parcursul zilei de luni, in intervalul orar 14:00 - 19:00, va fi Cod portocaliu de vreme rea in judetele Bacau, Vrancea, Buzau, Covasna si in zona montana a judetelor Prahova, Brasov, Harghita, Neamt si Suceava, unde se vor semnala averse cu caracter torential, intensificari puternice ale vantului, vijelii, descarcari electrice si grindina. Pe acest fond climatologic, se vor acumula cantitati de apa de peste 30 l/mp si, pe arii restranse, de 50 - 60 l/mp.Totodata, luni, in intervalul orar 12:00 - 19:00 va intra in vigoare o avertizare Cod galben de vreme instabila, ce vizeaza zone din 19 judete. Local, in zona de munte, in Moldova, Transilvania, nordul Munteniei si al Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp si, izolat, 40 l/mp.Pe de alta parte, in perioada analizata, disconfortul termic va fi ridicat, iar mai ales in zonele de campie, indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati.Potrivit meteorologilor, un alt Cod portocaliu de ploi torentiale si furtuni va intra in vigoare luni seara, la ora 19:00, si va fi valabil pana marti dimineata, la ora 2:00. In acest interval, in judetele Timis, Arad si Bihor vor fi intervale cu intensificari puternice ale vantului (rafale de 80 - 90 km/h), vijelii, frecvente descarcari electrice si grindina. Pe arii restranse vor fi averse cu caracter torential si se vor acumula cantitati de apa de peste 25 - 35 l/mp.In plus, pana marti, la ora 10:00, conform unei avertizari Cod portocaliu emise de catre meteorologi in judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, precum si in zona de munte a judetului Mures, vor fi perioade cu averse, intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice si grindina. Cantitatile de apa vor ajunge la 40 l/mp, iar pe arii restranse la 50 - 60 l/mp.Prognoza de specialitate mai arata ca, in intervalul 29 iunie, ora 19:00 - 30 iunie, ora 10:00, va fi Cod galben de vreme instabila local in zona de munte, in estul Transilvaniei si nordul Moldovei. In aceste zone, sunt asteptate averse, intensificari ale vantului, descarcari electrice si grindina, iar cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp si, izolat, 40 l/mp.Nu in ultimul rand, ANM a emis o avertizare Cod galben de vreme rea, valabila in peste trei sferturi din tara in intervalul 29 iunie, ora 10:00 - 30 iunie, ora 10:00. Pe durata avertizarii, in zonele de deal si de munte, precum si in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania si in Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp, dar vor ajunge si la 40 - 60 l/mp.