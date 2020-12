Vesti proaste de la meteorologi. E cod portocaliu de viscol si ninsoare in 10 judete

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, judetele vizate de codul portocaliu sunt Alba, Brasov, Sibiu, Arges, Prahova, Dambovita, Caras-Severin, Hunedoara, Gorj si Valcea.Se vor semnala intensificari ale vantului ce vor depasi la rafala 120 km/h, viscolind zapada determinand scaderea semnificativa a vizibilitatii.De asemenea, sunt preconizate ninsori.Avertizarea cod portocaliu este in vigoare pana la ora 20.00.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) face apel la "conducatorii auto care se deplaseaza in aceasta perioada, in special in zonele montane, sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic , sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate.Precizam ca toate directiile regionale ale CNAIR sunt mobilizate si vor interveni unde este cazul pentru ca traficul rutier sa se desfasoare in conditii de siguranta."CITESTE SI: