Cod rosu de inundatii pe rauri din judetele Covasna, Harghita, Brasov si Botosani, pana marti dimineata

Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se vor produce in continuare scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale Cotelor de Pericol pe raurile din bazinele hidrografice: Homorod si Cormos (afluenti ai raului Olt), in judetele Covasna, Harghita si Brasov.Fenomenele se pot produce cu intensitate si probabilitate mai mare pe unele rauri mici din bazinul hidrografic Cormos.Avertizarea emisa de hidrologi in aceste zone este valabila pana marti, la ora 8:00.De asemenea, pana pe 23 iunie, la ora 7:00, este in vigoare un Cod rosu de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale Cotelor de Pericol pe raurile din bazinul hidrografic Isnovat (afluent al raului Prut), in judetul Botosani.In functie de evolutia fenomenelor hidrometeorologice, INHGA va actualizarea prognozele hidrologice