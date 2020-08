Cod rosu de ploi in localitati din judetul Arad. Cantitatea de apa depaseste 40 l/mp

In aceste zone, se vor semnala averse torentiale ce vor depasi 40 - 50 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si grindina.Potrivit meteorologilor, in zona avertizata, in ultimele ore s-au acumulat deja peste 40 l/mp.Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maxim 6 ore.