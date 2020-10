Cod rosu de urgenta medicala in aproape toata Republica Moldova

Comisia nationala extraordinara pentru sanatate publica (CNESP) de la Chisinau a anuntat, in finalul unei sedinte desfasurate marti, ca a decis 'sa instituie din 13 octombrie a.c. stare de urgenta in sanatate publica in unitatile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alerta 'cod rosu', in baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, indicatori calculati si prezentati de catre Agentia nationala pentru sanatate publica'.In Republica Moldova, se mentioneaza in comunicatul CNESP, 'situatia epidemiologica este nefavorabila, fiind determinata in principal de tendinte negative majore atestate in anumite unitati administrativ-teritoriale' ale republicii.Decizia mentionata, precum si alte masuri decise de CNESP vizeaza consolidarea efortului de prevenire si control al infectiei COVID-19, precum si eficientizarea gestionarii resurselor, explica institutia citata.Cea mai mare incidenta a imbolnavirilor se inregistreaza la Chisinau - 798 la 100 de mii de locuiori, urmat de Edinet, cu 440 de cazuri la 100 de mii de locuitori. O incidenta ridicata, de peste 300 de cazuri, se atesta la Vulcanesti, Cimislia, Balti, Basarabeasca, Soldanesti si Anenii Noi, precizeaza Radio Chisinau.