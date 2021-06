Moldova, maturata de grindina si rafale puternice. Meteorologii anunta cod rosu in mai multe localitati

Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Botosani (localitatile: Flamanzi, Vorona, Ungureni, Frumusica, Trusesti, Baluseni, Lunca, Tudora, Cristesti, Copalau, Gorbanesti, Cosula, Prajeni, Sulita, Dangeni, Stauceni, Unteni si Blandesti), Suceava (indeosebi in: Dolhasca, Liteni, Preutesti, Forasti, Dolhesti si Draguseni), Neamt (in: Urecheni, Timisesti si Pastraveni) si Iasi (in: Pascani, Harlau, Deleni, Cotnari, Scobinti, Lespezi, Halaucesti, Tatarusi, Ruginoasa, Stolniceni-Prajescu, Valea Seaca, Miroslovesti, Motca, Vanatori, Ceplenita, Todiresti, Cristesti, Mogosesti-Siret, Siretel, Alexandru I. Cuza, Bals, Helesteni, Harmanesti, Ciohorani, Costesti si Cucuteni) se vor semnala intensificari puternice ale vantului, cu rafale de peste 80 - 90 km/h, grindina de medii dimensiuni si descarcari electrice frecvente.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.