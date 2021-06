Sefa ANM: Este o luna a extremelor meteorologice. Am emis 68 de avertizari meteorologice de cod rosu

Se intoarce canicula

Au fost afectate culturile agricole

Ea a precizat ca numai pe parcursul zilei de vineri au fost emise 48 de avertizari meteorologice de tip nowcasting de vreme severa imediata, dintre care 36 de Cod rosu, care au dublat practic avertizarea meteorologica generala de Cod portocaliu si Cod galben."De la 1 iunie si pana in 26 iunie avem un total de 68 de avertizari meteorologice de Cod rosu. Depasim cele emise in luna iunie a anului 2019, 51 de avertizari, si suntem foarte aproape de cele din luna iunie 2020, 85 de avertizari. Asadar, este al treilea an consecutiv in care luna iunie dovedeste ca este o luna a extremelor meteorologice, o luna cu fenomene de instabilitate meteo accentuata, dar care este specifica si prin aceste alternante de vreme severa, de la perioade lungi cu precipitatii, pana la perioade in care canicula a fost prezenta. In acest an, pentru prima data, a fost emis un Cod rosu pentru ultima decada a unei luni iunie pentru val de caldura si disconfort termic accentuat in partea de vest a tarii. Vorbim, de asemenea, de patru zile consecutive in care am avut depasiri ale recordurilor zilnice de temperatura, atat la nivelul maximelor cat si minimelor.Si ieri am inregistrat 39 de grade Celsius la Calafat, 34 la Bucuresti, 37 de grade la multe statii din partea de vest, sud-vest a tarii. Indicele temperatura-umezeala a depasit pragul critic de 80 de unitati in aproape toata tara. Nu in ultimul rand, temperatura resimtita a avut valori de 40-45 de grade Celsius in partea de vest, sud si est a tarii", a explicat directorul general al ANM.Potrivit sursei citate, instabilitatea atmosferica si ploile torentiale vor persista sambata si duminica, iar in unele zone din vestul si sud-vestul tarii se va intensifica si valul de caldura."In continuare va fi o vreme instabila, in special pe parcursul zilei de azi, pana la ora 23:00, pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova si local in Transilvania si la munte, iar perioadele de instabilitate vor fi deosebit de accentuate. Se vor manifesta prin vijelii puternice, intensificari ale vantului cu rafale de peste 80-100 km/h, frecvente descarcari electrice, grindina de medii si mari dimensiuni si cantitatile de apa ce pot depasi local 35-50 litri/mp si izolat 70 litri/mp.Pe parcursul zilei de ieri, acolo unde am avut de asemenea in vigoare o avertizare meteorologica de Cod portocaliu, am avut vijelii puternice, grindina, cantitati importante de apa si viteze la rafala care s-au situat peste 80-100 km/h. Au fost emise, pe tot parcursul zilei, 48 de avertizari meteorologice de tip nowcasting de vreme severa imediata, dintre care 36 de Cod rosu, care au dublat practic avertizarea meteorologica generala de Cod portocaliu si Galben", a spus Mateescu.Aceasta a subliniat ca incepand de marti, 29 iunie, temperaturile vor fi in crestere de la o zi la alta si se va instala din nou canicula, iar in vestul si sud-vestul tarii se vor atinge frecvent 35 de grade, ajungand chiar si la 38 de grade Celsius."Si astazi si maine vorbim de perioade de instabilitate atmosferica accentuata. Asa cum am mentionat vor fi averse cu caracter torential, care pot depasi local cantitati de 20, 40, izolat 50 de litri pe metru patrat. Nu in ultimul rand, vor fi intensificari ale vantului, vijelii puternice, luand in considerare momentul in care ne aflam, gradul mare de umezeala, asociat si cu temperaturile ridicate din aceasta perioada. Dar incepand de maine vremea va deveni local calduroasa in partea de vest si sud-vest a tarii, pentru ca din nou este posibil sa consemnam maine valori maxime de 34 de grade in sud-vest. Si luni, tot cele mai ridicate valori, de 33 - 34 de grade Celsius vor fi in vest si sud-vest. Marti, temperaturile vor fi in crestere de la o zi la alta. Vom vorbi din nou de canicula, pentru ca si marti si miercuri si joi, temperaturile in vest, sud-vest se vor situa frecvent catre 35 -37 de grade si posibil chiar 38 de grade Celsius", a precizat sefa ANM.In ceea ce priveste Capitala, Mateescu a mentionat ca si aici va predomina instabilitatea atmosferica, mai ales dupa-amiaza si pe parcursul serii, cand vor exista perioade cu vijelii puternice, intensificari ale vantului, grindina si averse torentiale."Capitala astazi va fi caracterizata de o vreme, in general, instabila. Temporar este posibil, mai ales dupa-amiaza si pe parcursul serii sa avem perioade cu vijelii puternice, cu intensificari ale vantului, grindina, averse torentiale, cantitati de apa ce pot depasi local 10 - 20 de litri pe metrul patrat, in unele cartiere chiar 25 de litri pe metrul patrat. O maxima a zilei este de 30 de grade", a afirmat Elena Mateescu.Citeste si: Aproape toata tara, sub cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii, vant puternic si grindina. Avertizare ANM Nici luna luna lui cuptor nu va fi lipsita de astfel de fenomene meteorologice extreme si de valuri de caldura, iar disconfortul termic va fi in crestere."Ultimele zile ale lunii iunie aduc din nou valori de temperaturi maxime de peste 35 de grade, 37 de grade Celsius. Joi, prima zi a lunii lui cuptor, de asemenea, vom avea 34 - 36 de grade Celsius, izolat, 38 de grade in partea de vest, sud-vest a tarii, cu 32 - 33 de grade la Bucuresti si 27 - 28 de grade pe litoral. Incepand de marti vom vorbi si de disconfort termic, in crestere de la o zi la alta, pentru ca odata cu cresterea valorilor de temperatura si luand in considerare si gradul mare de umezeala care se va mentine, din nou starea de disconfort termic va fi in accentuare de la o zi la alta.Cu siguranta, in continuare si luna lui cuptor si nu excludem nici luna august, o sa aduca in atentie fenomene meteorologice extreme specifice, pentru ca o dovedesc practic statisticile anterioare, dar si estimarile pe care le avem pana in jurul datei de 26 iulie, cand vorbim mai ales pentru jumatatea de vest, nord-vest a tarii de valori medii saptamanale mai ridicate decat in mod obisnuit, iar in rest normale. Precipitatii local excedentare vor fi in regiunile extra-carpatice in saptamana 5-12 iulie.De asemenea, local, excedentare in sud, in saptamana 12-19 iulie si nord dupa data 26 iulie, dar mai ales in sud-vest si deficitare in extremitatea nordica a tarii. Asadar o mare variabilitate a ceea ce inseamna conditiile meteorologice atat din punct de vedere termic cat si al regimului de precipitatii. O vreme a extremelor cu siguranta pentru ca daca ne uitam la ce s-a intamplat in ultimele sase luni ale acestui an observam ca fiecare luna practic a doborat recordurile lunilor din anii anteriori", a subliniat directorul general al ANM.In ceea ce priveste efectele acestor fenomene pentru agricultura, Mateescu a transmis ca precipitatiile abundente care au cazut in regiunile extra-carpatice, la nivelul zonelor unde se inregistrau baltiri, nu permit intrarea in camp, fiind astfel prelungite si perioadele de maturitate in special la grau, unde "ar fi ajutat mult mai mult o perioada uscata si mai calduroasa.""Din pacate, perioadele ploioase din aceasta luna pentru culturile cerealiere in anumite zone, mai ales cantitatile abundente de precipitatii care au cazut in regiunile extra-carpatice la nivelul zonelor unde inregistram baltiri de apa la nivelul solului sau solul la capacitate, nu permit intrarea in camp, pot prelungi perioadele de maturitate in special la grau. Pentru ca ar fi ajutat mult mai mult o perioada uscata si mai calduroasa.Dar tocmai aceste alternante in care avem dupa patru zile de canicula, din nou o vreme instabila, vor conduce la intarzierea lucrarilor si nu in ultimul rand, excesul de apa in culturile prasitoare si aceste alternante pot determina anumite intarzieri. Cu siguranta trebuie sa luam in considerare si fenomenele mecanice, caderile de grindina, intensificarile de vant, dar mai ales caderile de grindina care la nivel local pot avea efecte mecanice de deteriorare a straturilor de vegetatie", a explicat Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).