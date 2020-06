Situatia este in continuare periculoasa pe raul Prut: Cod rosu de inundatii, pentru sectorul Oroftiana - Stanca Costesti, pana duminica la pranz

Ziare.

com

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a actualizat, sambata, avertizarea hidrologica anterioara.Astfel, este Cod galben, de sambata de la ora 10:00 pana luni, la ora 24:00, pe raurile din bazinele hidrografice Timis - sector aval S.H. Sag (judetul Timis), Jiu - sector aval S.H. Filiasi - amonte S.H. Podari (judetele Gorj si Dolj), Prut - sector aval S.H. Falciu (judetele: Vaslui si Galati).In acelasi interval, este in vigoare un Cod portocaliu pe raurile din bazinele hidrografice: Prut - sector aval S.H. Oroftiana - amonte Ac. Stanca Costesti (judetul Botosani), Prut - sector aval Ac. Stanca Costesti - amonte S.H. Falciu - ca urmare a tranzitarii in regim controlat prin Ac Stanca Costesti a viiturilor formate anterior in amonte de intrarea in tara (judetele: Botosani, Iasi si Vaslui).Tot de sambata, de la ora 10.00, pana duminica la ora 12.00, este Cod rosu pe raurile din bazinele hidrografice: Prut - sector aval S.H. Oroftiana - amonte Ac. Stanca Costesti (judetul Botosani).Avertizarea hidrologica din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior a fost ridicata.