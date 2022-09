26 de luni de la #Colectiv: Domnule Bodog, politicul si justitia protejeaza vinovatii si continua sa ucida

Presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu, afirma ca la Colectiv "politicul a ucis", iar "politicul si justitia protejeaza vinovatii si continua sa ucida". El afirma ca, la 26 de luni de la tragedie, nimeni nu a identificat problemele si nu a luat masurile care ar putea duce la evitarea unei noi "crime numite Colectiv".

"Domnule Ministru Bodog, unde este Raportul Colectiv? In ce stadiu se afla cele 4 sectii de mari arsi promise?", scrie Eugen Iancu, pe Facebook.

"Zilele astea vedem o lupta acerba pentru dreptate, pentru justitie, de fapt, pentru cine stapaneste justitia. Nu ca ar fi fost justitia foarte independenta pana acum. Unde au fost si unde sunt procurorii atunci cand vorbim de sanatate? Vorbim, zilnic, de mafia din sanatate, de manageri corupti, de medici spagari si afaceristi, de aparatura inutila cumparata cu milioane de euro, de miliarde cheltuite aiurea, fara sa avem un spital nou.

Unde sunt anchetele? Ce face Ministrul Sanatatii? Ce face Primul Ministru? Ce face partidul care promitea zeci de spitale regionale, nationale, intergalactice? A trecut un an si nu avem niciun proiect. Toata mizeria, toti hotii, asa-zisii zei ai medicinei sunt protejati, sunt acoperiti de ministri, de primari, de anchetatori", scrie Eugen Iancu in mesajul de pe Facebook.

Acesta vorbeste despre faptul ca, la 26 de luni de la producerea tragediei, nu exista vinovati si nu s-au luat masuri.

"Au trecut 26 de luni de la Colectiv si nu avem nici macar o sectie de arsi construita, desi exista finantare de la Banca Mondiala. Au trecut 2 ani si doua luni de la Colectiv iar Ministrul Sanatatii tot nu are Raportul Colectiv. Au trecut 26 de luni si nimeni nu a identificat problemele si nu a luat masurile care sa duca la evitarea unei noi crime numite Colectiv", mai spune Eugen Iancu.

Potrivit acestuia, "vinovatii sunt protejati de hotarari politice la care procurorii adera cuminti".

"In Colectiv politicul a ucis. Dupa Colectiv, politicul si justitia protejeaza vinovatii si continua sa ucida. Domnule Ministru Bodog, unde este Raportul Colectiv? Care sunt masurile luate? In ce stadiu se afla cele 4 sectii de mari arsi promise?", isi incheie mesajul presedintele Asociatiei Coectiv.

In urma incendiului din clubul Colectiv din seara de 30 octombrie 2015 si-au pierdut viata 64 de persoane - 27 in noaptea tragediei si 37 ulterior, in spitale din Bucuresti si din strainatate.

Incendiul a izbucnit in timpul unui concert sustinut in clubul Colectiv de trupa rock bucuresteana Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul "Mantras of War". Solistul Andrei Galut este singurul membru al trupei care a supravietuit tragediei.

