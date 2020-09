Asociatia victimelor incendiului din Colectiv: "La 5 ani de la Colectiv, multumita justitiei, vom comemora cu Piedone primar"

"La 5 ani de la Colectiv, multumita justitiei, vom comemora cu Piedone primar. Multumim statului, politicienilor si justitiei", afirma reprezentantii asociatiei intr-o postare pe Facebook Ei remarca faptul ca joi, 1 octombrie, intram in luna care ne va aminti mereu de Colectiv."Se fac 5 ani de cand intr-un club situat in centrul capitalei Romaniei a izbucnit un incendiu care a ucis 65 de tineri. 5 ani este un prilej bun de comemorare, dar mai ales este un bun prilej de analiza a actiunilor institutiilor statului roman. Am vrea sa aflam ce a schimbat statul roman in acesti 5 ani. Am vrea sa stim ce s-a schimbat in autorizarea functionarii spatiilor publice. Am vrea sa stim cum se construieste acum in Romania. Am vrea sa stim ce a schimbat IGSU in autorizare si control, ce pasi a facut in domeniul preventiei. Am vrea sa aflam ce a construit Ministerul Sanatatii? Ar fi trebuit sa avem 5 Centre de Mari Arsi. Ce avem dupa 5 ani? Am vrea sa stim ce s-a schimbat in 5 ani in spitalele mortii noastre. Si am mai vrea sa stim de ce dupa 5 ani nu avem vinovatii in puscarie", scriu reprezentantii Colectiv GTG 3010.Cristian Popescu Piedone, primar al Sectorului 4 cand a avut loc tragedia din Clubul Colectiv, a fost condamnat la sfarsitul anului trecut la opt ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv, decizia nefiind definitiva.In urma scrutinului de duminica, el se profileaza castigator al alegerilor pentru Primaria sectorului 5, conform datelor provizorii centralizate de BEC, insa alegerile sunt puternic contestate de PNL Citeste si: Primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, asteptat la instanta in dosarul Colectiv