Un lant al memoriei intre Curtea de Apel Bucuresti si clubul Colectiv, la cinci ani de la tragedie: "Cerem dreptate!"

"Acum 5 ani, un lant al durerii ne-a ingenuncheat #colectiv. Copii si parinti, frati si surori, prieteni si iubiti au ars pe 30 octombrie 2015 si ne-au schimbat viata fara ca macar sa stie asta.La 5 ani dupa #colectiv, un lant de incompetenta si coruptie inca ucide zi de zi in Romania. La 5 ani dupa #colectiv, un lant de aroganta si impostura inca ne imbolnaveste in loc sa ne vindece in spitale . La 5 ani dupa #colectiv, un lant de nepasare si iresponsabilitate continua nedreptatea in loc sa pedepseasca vinovatii in justitie La 5 ani dupa #colectiv, cerem dreptate!Distantati din 5 in 5 metri, vom face un lant al memoriei intre Curtea De Apel Bucuresti si clubul Colectiv.250 de oameni pentru dreptate. Fii si tu unul dintre ei!", se arata in descrierea evenimentului de pe Facebook care va avea loc pe 30 octombrie."We're not numbers. #Colectiv 5 ani. Nu uitam!" este organizat de Geeks For Democracy, Asociatia Colectiv GTG 3010, Initiativa Romania si Rezistenta.Incendiul din clubul Colectiv a avut loc in noaptea de vineri 30 octombrie 2015, in incinta unui club situat in sectorul 4 din Bucuresti intr-o fosta hala a fabricii Pionierul. Incendiul s-a declansat in timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity, cu ocazia lansarii unui nou album, numit "Mantras of War".