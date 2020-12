colectiv, desemnat de revista Rolling Stone cel mai bun film al anului 2020 in intreaga lume

Revista a plasat documentarul romanesc pe primul loc intr-un top al celor mai bune 20 de filme ale anului 2020."Este o poveste a incapacitatii unei natiuni de a avea grija de cetatenii sai in timpul unei crize. Este o poveste despre un guvern mai preocupat de umplerea propriilor buzunare si de mentinerea puterii. Este un film al carui titlu capata un sens complet diferit pana la sfarsit. Acest lucru functioneaza numai atunci cand suntem impreuna, ne aminteste 'colectiv'. Exista intr-adevar putere in numere", scriu cei de la Rolling Stone despre documentarul romanesc.Si alte publicatii celebre au apreciat valoarea filmului. Time Magazine l-a plasat pe locul 2 in topul celor mai bune documentare de anul acesta. IndieWire a scris, de asemenea, ca este unul dintre cele mai bune filme despre jurnalism realizate vreodata. Elogii au aparut si in New York Times, Variety, The Guardian.Filmul este propunerea Romaniei la Premiile Oscar 2021. Este prima oara cand un documentar este propunerea Romaniei in competitia pentru premiile Academiei Americane de Film.Filmul a fost desemnat sambata seara cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film, in cadrul unei ceremonii desfasurate online din cauza pandemiei. Recent regizorul Alexander Nanau a primit premiul pentru Excelenta la DOC NYC, cel mai mare festival de film documentar din SUA.