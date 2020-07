Deseuri pe cartela la Cugir: Locuitorii au voie sa arunce gunoiul doar la punctele de colectare la care sunt arondati

Cele 58 de noi puncte de colectare au fost dotate cu sisteme de acces controlat, ceea ce inseamna ca intrarea in incinte se face doar pe baza de cartele si exclusiv de catre locatarii din blocurile arondate.Majoritatea cetatenilor au intrat deja in posesia acestor cartele, distribuite de catre administratia locala prin intermediul asociatiilor de proprietari si locatari, sau prin sefii de scari de bloc. Din totalul celor 15.000, au ajuns la oameni peste 11.000 de cartele.Toti locatarii vor trebui sa respecte regulile de depunere selectiva, fiind responsabili inclusiv de exploatarea noului sistem. Reprezentantii Primariei Cugir au transmis ca noile puncte de colectare vor avea supraveghere video."Amenajarea acestor platforme au scopul de a contribui la reducerea cantitatii de gunoi ce nu poate fi recuperata, prin cresterea ratei de reciclare la nivelul orasului Cugir.Precizam ca este interzisa aruncarea in interiorul sau in jurul punctelor de colectare a hainelor vechi, obiectelor de mobilier si de uz casnic, rezidurilor provenite din materiale de constructii si a altor tipuri de deseuri decat cele pentru care exista pubele. Pentru astfel de deseuri functioneaza punctul de colectare selectiva, amenajat de Primaria Cugir la fosta remiza de pompieri de pe str. Viitorului", au mai transmis reprezentantii adminsitratiei locale.