Documentarul romanesc "Colectiv", regizat de Alexander Nanau, nominalizat la premiile BAFTA

Actritele Aisling Bea si Susan Wokoma au anuntat marti nominalizarile la principalele categorii, de pe scena Royal Albert Hall. "Colectiv" , care se afla pe lista scurta pentru o nominalizare la Oscar 2021, a fost selectat in cursa pentru trofeul BAFTA la categoria "cel mai bun documentar " alaturi de "David Attenborough: A Life on Our Planet", de Alastair Fothergill, Jonnie Hughes, Keith Scholey; "The Dissident", de Bryan Fogel, Thor Halvorssen; "My Octopus Teacher", de Pippa Ehrlich, James Reed, Craig Foster; si de "The Social Dilemma", de Jeff Orlowski, Larissa Rhodes.Filmul lui Nanau a fost desemnat documentarul european al anului 2020, la a 33-a editie a premiilor Academiei Europene de Film, acordate in luna decembrie.Este un documentar observational care spune povestea primului an de dupa incendiul din clubul bucurestean Colectiv, care a dus la moartea a 64 de oameni. Filmul urmareste autoritati si jurnalisti, cautand sa expuna adevarul. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevar versus manipulare, despre interes personal versus interes public.Documentarul, productie HBO Europe scrisa de Alexander Nanau si Antoaneta Opris, a avut premiera la Festivalul de Film de la Venetia 2019, in afara competitiei. Recent, intre altele, a fost desemnat de National Society of Film Critics din SUA cel mai bun film intr-o limba straina, iar National Board of Review l-a inclus in top 5 al celor mai bune filme internationale. "Nomadland" al lui Chloe Zhao si "Rocks" al lui Sarah Gavron au primit cate sapte selectii pentru gala de anul acesta a premiilor BAFTA.