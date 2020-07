Guvernul Romaniei: Liceele sportive isi reiau activitatea, antrenamentele posibile in grupuri de 10 persoane

Ziare.

com

Orice antrenament trebuie sa fie precedat de o procedura de autoevaluare. Persoanele care prezinta unul sau mai multe dintre aceste simptome sau l-au prezentat in ultimele doua saptamani trebuie sa urmeze procedurile descrise de autoritatile sanitare.Deplasarea catre si de la locul de desfasurare a antrenamentului trebuie sa se faca respectand toate masurile de protectie dispuse de autoritati Igienizarea mainilor este obligatorie inainte si dupa antrenament.In timpul antrenamentului, igienizarea mainilor se va face ori de cate ori este posibil, in momentele de pauza. Atunci cand este posibil, dar cel putin o data la 15 minute, mingea si/sau celelalte materiale sportive care sunt folosite de mai mult de un sportiv vor fi igienizate cu substante dezinfectante avizate.Materialele sportive vor fi dezinfectate cu atentie dupa fiecare folosire.Echipamentul folosit in timpul antrenamentului trebuie pus direct intr-o punga de plastic inchisa ermetic, urmand ca dupa aceea sa fie spalat/curatat la o temperatura de minimum 80 grade C.De asemenea, Inspectoratele Scolare au fost informate ca unitatile de invatamant cu program sportiv suplimentar (cluburile sportive scolare) si cele cu program sportiv integrat (liceele si scolile gimnaziale cu clase cu program sportiv) isi pot relua activitatea (antrenamente/participare competitii) la grupele de avansati si performanta care sunt angrenate in competitiile oficiale, de nivel national sau international, aflate in calendarul federatiilor sportive nationale de specialitate si care se incadreaza in prevederile Ordinului MTS si MS nr. 601/971/21 mai 2020.Unitatile de invatamant cu program sportiv scolar suplimentar si/sau integrat care isi vor relua activitatea vor realiza proceduri proprii prin care se vor pune in aplicare, la nivel de unitate de invatamant, toate prevederile Ordinului MTS si MS. Aceleasi prevederi se vor regasi si in protocoalele cu administratorii de baze sportive, in cazul in care activitatea nu se va desfasura in propriile facilitati de pregatire.In urma consultarilor avute cu reprezentantii Ministerului Sanatatii, Ministerului Tineretului si Sportului, precum si ai Institutului National de Sanatate Publica, Comisia Medicala a FRF a elaborat Protocolul pentru reluarea antrenamentelor, Protocolul pentru reluarea competitiilor si Protocolul pentru redeschiderea bazelor sportive si reluarea antrenamentelor colective pentru copii si juniori, acesta din urma fiind cel mai recent demers initiat de FRF.Documentele au stat la baza ordinelor emiste de cele doua ministere. Ele cuprind masurile ce trebuie luate de organizatori pentru a minimiza riscul de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Obiectivul principal al celor trei protocoale il reprezinta asigurarea sanatatii tuturor persoanelor implicate in evenimentele fotbalistice, antrenamente, cantonamente sau meciuri de fotbal, informeaza frf.ro.