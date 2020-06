Inalta Curte respinge o cerere de grabire a anchetei in care se cerceteaza cum au fost tratate victimele din Colectiv

Ziare.

"Respinge, ca nefondate, contestatiile formulate de petentii Hogea George Narcis, Mitroi Elena Elisabeta, Golu Adrian, Iancu Eugen Catalin, Geambasu Ruxandra, Vladut Ortensa Marinela, Stefan Coriolan, Istrate Laurentiu, Voiculescu Mariana si Mavi Erhan privind durata procesului penal ce face obiectul dosarului nr.184/P/2019 aflat pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Urmarire Penala si Criminalistica", au decis magistratii ICCJ.De asemenea, magistratii au decis ca fiecare dintre petenti sa plateasca cate 100 de lei cheltuieli judiciare catre stat.Ancheta este inca din 2016 pe masa procurorilor de la Parchetul General. Atunci, rudele victimelor au depus o plangere penala prin care au reclamat modul in care ranitii au fost tratati in spitale , scrie Adevarul.ro. Inca din 2015, din primele zile de dupa tragedie, s-a vorbit despre infectiile luate din spitale de pacienti, infectii care ar fi provocat decesul unor victime Presedintele Asociatiei Colectiv, Eugen Iancu, a postat, joi, pe Facebook , o reactie dupa decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie."In noiembrie 2016, la un an dupa incendiul din Colectiv, am formulat impreuna cu mai multi parinti ai copiilor morti in spitale o plangere penala prin care solicitam anchetarea interventiei din noaptea de 30 octombrie precum si modul in care victimele au fost tratate in spitale. In 2018 am adus modificari acestei plangeri.La inceputul lui 2020 am cerut justitiei din Romania sa judece modul in care Parchetul General isi face - mai bine zis nu isi face - ancheta . Astazi avem un raspuns: procurorii sunt minunati, iar parintii care au deranjat cu insistenta lor in a afla adevarul, buni de plata unei amenzi, adevarat una simbolica de doar 100 de lei, asa de avertisment (eu zic ca ar fi trebuit sa ne condamne la 10 ani de puscarie pentru ca am indraznit sa acuzam splendoarea de procuratura romaneasca). Draga justitie, esti........", a scris Eugen Iancu pe Facebook.