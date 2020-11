Incendiu la Spitalul Judetean Neamt. Un supravietuitor al Colectiv ii cere demisia ministrului Tataru: "Ati mintit ca ati semnat usurarea transferului marilor arsi"

"Ati mintit publicul pe data de 30 octombrie in acest an. Ati spus ca s-a usurat transferarea in strainatate a pacientilor cu arsuri, ca ati semnat ordinul de ministru pe care grupul nostru de supravietuitori de la Colectiv l-a initiat si negociat cu trei Ministri ai Sanatatii, si pe care l-ati avut in transparenta in feb-martie 2020. Nu l-ati semnat", a scris Mihai Grecea, pe pagina sa de Facebook Mihai Grecea se refera la o declaratie din data de 30 octombrie 2020, in care ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a scris un mesaj la cinci ani de la tragedia Colectiv, mesaj care a fost postat pe site-ul Ministerului Sanatatii. Grecea este unul dintre cei care s-au ocupat de acest caz dupa ce, in urma incendiului din clubul Colectiv, a devenit membru in mai multe initiative comunitare legate de sistemul de Sanatate."Transferarea pacientilor cu arsuri e tot in pixul ministrului si al secretarilor de stat. Si tot la cheremul inca neanchetatului Raed Arafat . Domnule ministru, daca v-ati fi facut treaba, in seara asta nu trebuia sa plecati la Piatra Neamt ca sa rezolvati lucrurile. Trebuia sa fi avut acel mecanism in stare de functionare, implementat si exersat.Un sistem de sanatate publica nu poate functiona decat cu mecanisme si proceduri, nu cu ministri care stau cu fundul in masina si merg permanent in vizite de lucru la fiecare caz grav in parte. Sunteti in pozitia in care trebuie sa va dati demisia. Nu este posibil sa mai continuati sa ramaneti in fruntea sanatatii", a mai scris Mihai Grecea.