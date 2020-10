Nelu Tataru, mesaj la 5 ani de la Colectiv. "Avem tot 23 de paturi pentru pacientii arsi si suntem nevoiti sa cerem ajutor in afara tarii"

Mesajul integral al lui Nelu Tataru:"Astazi se implinesc 5 ani de la tragedia Colectiv. In fiecare an, la aceasta data gandul nostru se indreapta la tinerii care si-au pierdut viata in acel cumplit accident , catre familiile indoliate ale acestora, dar si catre cei care au supravietuit.Dupa 5 ani, lucrurile pentru tratarea "marelui ars" in sistemul sanitar s-au schimbat, dar mult prea lent. S-a modificat legislatia pentru reducerea si optimizarea timpilor de transfer in strainatate al persoanelor cu arsuri grave pentru care nu se gaseste loc in unitatile sanitare din tara si au fost trimisi la specializare medici si cadre medicale in clinici din afara tarii. Printr-un program al Bancii Mondiale, 6 sectii din spitalele din tara au fost dotate cu echipamente medicale necesare in valoare de peste 33 milioane de euro.Dar inca suntem in etapa in care adaptam infrastructura pentru tratarea "marelui ars" in tara. Avem tot 23 de paturi destinate pentru acesti pacienti si suntem nevoiti sa cerem ajutor in clinicile din afara tarii atunci cand capacitatea de tratare este depasita. Inca nu avem exercitiul de a raporta si recunoaste, transparent, infectiile nosocomiale din unitatile sanitare si inca ne lipseste o banca dedicata pentru tesuturi si piele.Anul acesta trebuia sa inceapa constructia celor 3 noi centre multifunctionale de mari arsi, asigurate din fonduri printr-un program in colaborare cu Banca Mondiala, dar am gasit toate proiectele mult intarziate.Am reusit ca, pentru Centrul de mari arsi de la Timisoara, care este si cel mai avansat proiect, sa obtinem in data de 18 august 2020 autorizatia de constructie si suntem in faza de pregatire finala a documentelor de licitatie pentru executia cladirii. Licitatia va fi lansata in luna noiembrie.De altfel, estimam ca peste 6 luni vom avea toate 3 licitatiile de constructie pornite.Cele 3 noi centre multifunctionale de mari arsi care se vor construi la Timisoara, Tg. Mures, si Bucuresti (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu) vor include pe langa sectiile de mari arsi si sectii ATI, blocuri operatorii si UPU sau conexiune cu UPU existent.Este vorba despre o investitie de peste 192 milioane de euro in urma careia vor functiona 188 de paturi pentru pacienti cu arsuri grave, 56 sali de operatie si mai multe facilitati la standarde actuale.Sunt ministru al Sanatatii de 8 luni, iar mandatul meu a coincis cu cea mai mare provocare sanitara mondiala din ultimul secol, dar consider ca am ramas datori societatii si tinerilor de la Colectiv cu urgentarea masurilor pentru tratarea optima a pacientilor cu arsuri grave in Romania.Este nevoie stringenta si de o regandire si restructurare a intregului sistem sanitar romanesc pentru beneficiul pacientilor nostri, dar si pentru profesionistii din domeniu.Salut initiativa, la care a contribuit si Ministerul Sanatatii, in urma careia supravietuitorii Colectiv vor beneficia de tratament decontat pe intreaga durata a vietii".