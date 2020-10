Ministerul Sanatatii plateste cheltuielile aferente tratamentelor victimelor din clubul Colectiv pe toata durata vietii acestora

"Se aproba plata din bugetul Ministerului Sanatatii a cheltuielilor aferente oricaror tratamente medicale necesare, efectuate in tara si in strainatate, pentru persoanele a caror stare de sanatate a fost afectata in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs in clubul Colectiv din municipiul Bucuresti, denumite in continuare victime . Victimele beneficiaza de tratamentele medicale prevazute la alin. (1), pe durata vietii, daca acestea sunt in legatura directa de cauzalitate cu evenimentul din 30 octombrie 2015 si indiferent daca sunt realizate in tara sau in strainatate, in unitati sanitare din sistemul de stat si in cele din sistemul privat, precum si la medici si terapeuti independenti, in regim ambulatoriu, cu internare si in orice alta forma necesara desfasurarii optime a tratamentelor medicale", se arata in proiect.Proiectul a fost adoptat in unanimitate, cu 220 voturi "pentru".Senatul a adoptat acest proiect de lege, iar Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.