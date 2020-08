Patru primarii sanctionate pentru nerespectarea reglementarilor privind colectarea si depozitarea deseurilor

"In cadrul actiunilor de control ale Garzii de Mediu Vrancea au fost sanctionate primariile de la Sihlea, Nereju, Marasesti si Obrejita. Sanctiunile se refera la mai multe contraventii legate de colectarea separata, de implementarea sistemului de colectare, de raportari, de nivelul de salubrizare al localitatii etc. Am ales o varianta moderata de sanctionare, UAT-urile avand termen pentru reglementarea neconformitatilor, termen care variaza, in functie de abaterile constatate", a declarat, pentru AGHERPRES, comisarul sef al Garzii de Mediu Vrancea, Aurel Cristian.Potrivit acestuia, controalele Garzii de Mediu Vrancea vor continua si in perioada urmatoare.Actiunile de control vizeaza starea de salubritate a localitatilor, colectarea separata a deseurilor reciclabile, introducerea in caietele de sarcini a contractelor de salubrizare a indicatorilor de performanta, implementarea instrumentului economic "plateste pentru cat arunci", precum si colectarea si tratarea deseurilor biodegradabile.