Inculpatii din "dosarul Colectiv" ar putea scapa cu pedepse ridicole. Supravietuitorii sunt revoltati: "Este tragedia care ne-a distrus vietile"

"Pentru reprezentantii sistemului judiciar, dosarul Colectiv este nimic mai mult decat un caz complicat; pentru noi, este tragedia care ne-a distrus vietile, au transmis semnatarii documentului, adaugand ca se asteapta sa se faca dreptate.Supravietuitorii incendiului din Colectiv si familiile victimelor au transmis luni, 26 aprilie, o scrisoare deschisa adresata romanilor, sistemului judiciar si presei,"In cateva zile, se implinesc 5 ani si jumatate de la producerea incendiului din clubul Colectiv, cauzat de coruptie , nerespectarea legii, incompetenta si nepasare. De 5 ani si aproape 6 luni, noi, supravietuitorii, familiile noastre si familiile celor care au pierit in urma incendiului - prietenii nostri dragi - asteptam ca Justitia din Romania sa faca dreptate. Pentru reprezentantii sistemului judiciar, dosarul Colectiv este nimic mai mult decat un caz complicat, cu inrauriri incomode, a carui componenta politica jeneaza si influenteaza deopotriva. Pentru noi, insa, este tragedia care ne-a distrus vietile, oroarea care ne-a rapit persoanele iubite de langa noi si supliciul care ne-a mutilat trupurile si sufletele dincolo de recunoastere, transformandu-ne in vesnici pacienti. Pentru parinti, este groaza indescriptibila care i-a facut orfani de copii si i-a aruncat intr-un doliu perpetuu, imposibil de depasit", se arata in scrisoarea deschisa.Semnatarii afirma ca an de an si-au pus nadejdea in Justitie, "sperand ca printr-o infaptuire corecta a acesteia, sa izbutim sa obtinem macar un crampei de alinare"."O rezolvare cinstita a cazului, ne-am spus in toata aceasta vreme, ne-ar reda increderea in Romania si ar face ca moartea celor dragi sa reprezinte mai mult decat 65 de rani nevindecate, arse pe trupul intesat de tragedii al acestei tari. Ne-am agatat, unii cu disperare, de speranta ca dreptatea va triumfa si astfel ne va elibera de o parte din suferinta, disperarea si ura pe care le simtim, ajutandu-ne sa aruncam, in sfarsit, un pic de tarana peste mormintele celor pierduti si sa ne continuam, atat cat este omeneste posibil, vietile", se mai arata in document.Potrivit scrisorii, "in schimb, dupa 5 ani si jumatate de chinuri felurite, atat fizice, cat si sufletesti, aflam din documentele emise dupa termenele apelului, ca se ia in mod serios in considerare schimbarea incadrarii juridice a infractiunilor inculpatilor, lucru care, daca s-ar infaptui, ar putea duce la absolvirea acestora de o parte din vina si la "indulcirea" pana la derizoriu a pedepselor acordate".Semnatarii scrisorii citeaza un fragment din actul de incheiere a termenului din data de 14 aprilie 2021: "In continuare, Curtea invedereaza reprezentantilor Ministerului Public si tuturor partilor faptul ca la termenul urmator vor fi puse in discutie, din oficiu, urmatoarele schimbari ale incadrarilor juridice:pentru inculpatii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminita Larisa, Radu Antonina si Matei George Petrica, va fi pusa in discutie inlaturarea art. 309 C.pen., respectiv consecintele deosebit de grave.de asemenea, pentru inculpatii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminita Larisa si Motoc Sandra Ramona, va fi pusa in discutie forma de vinovatie, intentia sau culpa, mai exact daca este vorba de abuz in serviciu sau neglijenta in serviciu. In situatia in care se va aprecia ca este abuz in serviciu, se va pune in discutie ca pentru infractiunea retinuta in sarcina inculpatilor Popescu Cristian Victor Piedone si Iofciu Aurelia sa se aiba in vedere forma continuata, iar nu concursul de infractiuni In ceea ce priveste inlaturarea art. 309 C.pen., Curtea pune in vedere ca dezbaterile de la termenul urmator sa vizeze si imprejurarea, daca infractiunile de abuz in serviciu sau neglijenta in serviciu pot produce, ca si consecinte, vatamarea corporala sau moartea unor persoane, sau care sunt consecintele pe care le pot produce acest tip de infractiuni, ca urmare imediata.pentru Nita Daniela Ioana, in legatura cu infractiunea de sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri, prevazuta de art. 275 alin.1 C.pen., pentru acuratete juridica, raportat la modul in care este descrisa aceasta infractiune, Curtea va pune in discutie retinerea formei de participatie a instigarii, in locul autoratului."Semnatarii scrisorii deschise afirma ca au luat la cunostinta "cu deznadejde si tristete aceste evolutii noi in cazul "Colectiv" si am decis sa vi le impartasim pentru a trage un semnal de alarma cu privire la repercusiunile deosebit de grave pe care le-ar putea avea adoptarea schimbarilor de incadrare juridica, propuse spre discutie de catre Curte"."In aceasta situatie, inculpatii s-ar putea alege cu pedepse mici, nesemnificative, disproportionate fata de gravitatea faptelor comise si a consecintelor lor, lucru care ar arunca o umbra adanca asupra intregului proces de justitie din Romania, aratand ca nici in cazuri tragice in care vinovatia este evidenta, precum Colectiv, judecata nu pare sa se faca pe masura severitatii infractiunii, ci pe baza impingerii la extrem a legislatiei, cu scopul de a menaja, probabil, inculpatii si nicidecum de a face dreptate. O asemenea decizie de schimbare a incadrarii juridice a faptelor inculpatilor intru reducerea pedepselor acestora, nu ne-ar afecta doar pe noi, in calitate de parti in acest proces, ci s-ar rasfrange asupra tuturor actelor de justitie din Romania. Ar semnala ca, indiferent cat de grave sunt faptele si urmarile acestora, pedeapsa, in loc sa fie exemplara si sa descurajeze incalcarea legii, este doar o formalitate", se mai arata in document.Supravietuitorii din Colectiv cer opiniei publice vigilenta cu privire la desfasurarea cazului."Daca schimbarile de incadrare juridica se produc si rezulta in pedepse minime pentru inculpati, precedentul stabilit de o asemenea rezolutie ar putea avea ecouri nefavorabile in absolut toate procesele in care se dezbat probleme de coruptie. Din spitalele in care continuam sa ne tratam, din casele noastre in care un scaun ramane vesnic gol la masa, din cimitirele in care ne vizitam mortii, din bisericile in care ne rugam pentru sufletele lor, plecate atat de cumplit si atat de devreme dintre noi, vom urmari deciziile Curtii, sperand intr-o sentinta dreapta", se arata in incheierea dcumentului citat.Scrisoarea este semnata de Adrian Albu, Adina Apostol, Mihai Anghel, Laura Belu, Ioan Brindusan, Raluca Alexandra Chitiga, Silviu Ciocanelli, Cristina Cotutiu, Matei Cristian,Marius Fratoaica, Alexandra Furnea, Miluta Flueras, Andrei Galut, Ruxandra Geambasu, Catalin Gradinariu, Mihai Grecea, Ioana Ruxandra Grigore, Hani Haifawi, Narcis Hogea, Mihaela Iancu, Eugen Iancu, Catalin Ilnitch, Laurentiu Istrate, Sorin Lazar, Flavia Lupu, Viorica Maftei, Cornel Maftei, Viorel Maftei, Cezar Marin, Andrada Mihailescu, Maria Mitroi, Bogdan Molesag, Ancuta Morarasu, Georgiana Nitu, Ioana Olteteanu, Mariana Oprea, Alin Pandaru, Alexandru Penescu, Christian Alban Popescu, Gabriel Popescu, Liviu Popescu, Adrian Popovici, Pavlos Popovici, Cristian Raducanu, Valentina Nicoleta Serban, Alexandru Serban , Gabriel Stefan, Liliana Stefan, Cristina Tartau, Alice Tiaru, Doina Toader, Vasile Toader , George Toader, Monica Telea, Ionut Tudor, Gabriela Ursu, Elena Vieru, Mariana Voiculescu si Marian Voiculescu.