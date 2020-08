Administratorii Domeniului Stirbey au denumit o terasa dupa fostul lider comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej. IICCMER dezaproba gestul si cere urgent schimbarea acestuia

Potrivit IICCMER, Gheorghe Gheorghiu-Dej a avut un rol determinant in instaurarea comunismului in Romania si in schimbarile dramatice care au afectat tara din punct de vedere politic, economic, social si cultural. De numele fostului dictator se leaga desfiintarea partidelor politice, epurarile, miile de procese politice in urma carora numerosi cetateni nevinovati au ajuns in inchisori si lagare, procesul de colectivizare fortata a agriculturii s.a."A ignora crimele si abuzurile comise in Romania comunista reprezinta o impietate fata de memoria celor care au suferit direct si indirect ca efect al masurilor luate de regimul totalitar instalat dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial", este pozitia IICCMER.Anuntul de pe contul de Facebook "Palatul Stirbey Buftea" prezinta Terasa DEJ drept locul unde Gheorghiu-Dej juca popice."Stiai ca... Gheorghe Gheorghiu Dej venea periodic sa joace popice la popicaria care acum a fost transformata in Terasa DEJ?. Accesul la Terasa Palatului Stirbey se face doar cu programare si pe baza voucherului de 50 lei/ pers (ce se achizitioneaza la intrare). Vizitarea Domeniului Stirbey se face cu o taxa de 20 lei/persoana".Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) este o structura guvernamentala infiintata in 2009, avand ca scop principal investigarea si identificarea abuzurilor si incalcarilor drepturilor omului pe durata regimului comunist in Romania si sesizarea organelor indreptatite sa ia masuri in aceste cazuri. In acelasi timp, IICCMER sprijina constituirea unor mecanisme educationale si de informare destinate sa promoveze la nivel national si international memoria perioadei comuniste din istoria Romaniei si de incurajare a dezvoltarii unei culturi a libertatii, democratiei si a statului de drept.