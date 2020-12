Ambasadorul SUA: "Nu trebuie sa toleram companiile chineze comuniste, care sunt o amenintare pentru securitatea lumii libere"

El a fost prezent la centrala nucleara de la Cernavoda, alaturi de presedintele Eximbank SUA, Kimberly Reed."Este o zi istorica pentru relatiile bilaterale dintre SUA si Romania. Nu s-ar fi intamplat asta fara implicarea presedintilor Donald Trump si Klaus Iohannis si a premierului Ludovic Orban , prin viziunile lor in ceea ce priveste colaborarea in sectorul nuclear civil, pentru securitatea ambelor noastre natiuni. Vreau sa multumesc in special premierului Orban pentru curajul de a intrerupe acordul privind proiectul Cernavoda cu CGN, o companie chineza comunista corupta, cunoscuta pentru practicile sale corupte in intreaga lume", a spus diplomatul american.Acesta a dat asigurari ca SUA vor continua sa respecte statul de drept si drepturile omului."Companiile chineze comuniste nu le respecta. Practicile frauduloase ale companiilor chineze comuniste, precum Huawei, Nuctech si ZTE, nu vor fi tolerate. Ele aduc riscuri pentru SUA, Romania, Europa si pentru intreaga lume libera. Chinezii au dezvoltat tehnologia 5G, precum si celelalte sisteme, cu scopul de a spiona si de a obtine informatii despre tarile noastre si despre fiecare dintre noi. Doar tehnologiile curate pot asigura securitatea natiunilor si a fiecaruia dintre noi. Romania nu trebuie sa tolereze persecutarea de catre guvernul comunist chinez a poporului sau si a minoritatilor. Lagarele de munca si de reeducare nu au loc in lumea de astazi si toti ar trebui sa spunem nu", a continuat Zuckerman.El l-a felicitat pe Ludovic Orban pentru refuzul de a colabora cu chinezii inclusiv in ceea ce priveste implementarea tehnologiei 5G."Prim ministrul Orban a avut curajul sa spuna 'Nu' infrastructurii 5G comuniste chineze si altor companii chineze comuniste care ar pune in pericol securitatea Romaniei. Premierul Orban a decis ca nu este loc in Romania pentru companii chineze comuniste, care ameninta securitatea nationala", a mai spus ambasadorul.Potrivit acestuia, vizita in Romania a presedintelui Eximbank US, Kimberly Reed, subliniaza angajamentul Statelor Unite pentru a continua proiectul Cernavoda."Odata cu suportul financiar de 7 miliarde de dolari pentru realizarea reactoarelor 3 si 4 si retehnologizarea reactorului 1, drumul Romaniei catre o energie curata a fost pavat, contribuind la cresterea securitatii energetice a Romaniei si la prosperitatea tarii. Finantarea Exim va asigura securitatea energetica a Romaniei pentru urmatoarele decenii", a sustinut el.Intrebat daca transferul de putere din SUA si Romania ar putea duce la intarzieri in proiectul nuclear, el a raspuns ca nu."Nu cred ca transferul de putere reprezinta un risc in acest sens. In America este pasnic. Simplul fapt ca sunt doar intrebari legale ce s-a intamplat cu voturile nu inseamna ca nu e pasnic. La fel aici, impresia noastra este ca o sa fie un transfer de putere pasnic si o sa fie o coalitie formata care reprezinta ceea ce au vrut sa faca oamenii din Romania. Singurul lucru trist este ca au iesit doar 30-32% din oameni sa voteze, care e cel mai mic numar in ultimii 30 de ani. Din ce inteleg, o sa fie o coalitie care va continua sa guverneze tara in timp pasnic si niciun fel de transfer de putere n-o sa schimbe avansurile facute in acest domeniu", a subliniat Zuckerman.CITESTE SI: Rares Bogdan: "Avem o majoritate confortabila. Premierul trebuie sa aiba Justitia, Internele, Finantele si Fondurile Europene"