Ambasadorul Zuckerman: Strategia Partidului Comunist din China este clara - dominarea retelelor 5G si extinderea capacitatii de supraveghere prin companii precum Huawei

"Statele, companiile si cetatenii trebuie sa poata avea incredere ca retelele 5G nu vor reprezenta o amenintare la adresa securitatii nationale, a vietii private, a proprietatii intelectuale sau a drepturilor omului. Nu poate exista incredere in situatiile in care producatorii si furnizorii se afla sub incidenta unor regimuri autoritare, cum este cazul Republicii Populare Chinez", considera acesta."Pe masura ce tehnologia avanseaza, mizele sunt din ce in ce mai mari! De exemplu, urmatoarea generatie de retele 5G va aduce o varietate de aplicatii inovatoare si transformatoare in sectoare precum aparare, transport , energie. Nu sunt simple aplicatii inovatoare, sunt stalpii de rezistenta ai infrastructurii critice! Cu toate acestea, acceptarea tehnologiei 5G de la companii care nu sunt de incredere va atrage noi amenintari, pe masura ce entitatile rau intentionate vor incerca sa exploateze accesul pentru intruziune sau supraveghere. Strategia Partidului Comunist din China este clara: dominarea retelelor 5G si extinderea capacitatii de supraveghere prin companii precum Huawei", a declarat Zuckerman, joi, la conferinta anuala "Provocari globale in domeniul securitatii cibernetice", organizata de CERT-RO.El a facut referire la conceptul "Zero Trust (incredere zero)"."Indiferent de ceea ce va spune o companie sau de ce tip de firewall este instalat, trebuie sa lucram pe baza unui principiu simplu: nu te increde niciodata, verifica intotdeauna! Statele, companiile si cetatenii trebuie sa poata avea incredere ca retelele 5G nu vor reprezenta o amenintare la adresa securitatii nationale, a vietii private, a proprietatii intelectuale sau a drepturilor omului. Nu poate exista incredere in situatiile in care producatorii si furnizorii se afla sub incidenta unor regimuri autoritare, cum este cazul Republicii Populare Chineze, fara transparenta si fara aplicarea principiului statului de drept, care sa protejeze consumatorii si companiile. Cele mai bune practici in materie de securitate cibernetica vor fi esentiale pentru protejarea retelelor de amenintari si accesari neautorizate sau "portite secundare". Insa, companiile care nu sunt de incredere si prezinta risc ridicat, precum Huawei si ZTE, nu au nevoie de o "portita secundara", deoarece elementele software si hardware de care dispun le ofera "poarta principala" care le permite stapanilor lor sa vada si sa auda pe toata lumea din retelele lor", a adaugat Adrian Zuckerman.Potrivit acestuia, cetatenii si guvernele din lumea intreaga incep sa constientizeze aceasta amenintare."Administratia Trump, impreuna cu partenerii de incredere, ia masuri decisive de aplicare practica a acestor principii. Statele Unite si Romania au semnat un acord privind securitatea 5G, prin care se afirma angajamentul nostru de a dezvolta retele 5G sigure si de a evalua minutios amenintarile provenite de la furnizorii cu risc ridicat. De atunci, cinci alte state membre UE au urmat exemplul Romaniei si au incheiat acorduri cu Statele Unite.In luna august, Secretarul de Stat Pompeo a anuntat extinderea Programului "Clean Network" - un efort amplu de abordare a amenintarii pe termen lung la adresa protectiei datelor, securitatii si drepturilor omului, provenite din partea entitatilor maligne, sub regimuri autoritare. Programul "Clean Network", conceput pe baza standardelor de incredere digitala acceptate la nivel international, reflecta angajamentul nostru pentru o retea globala de internet deschisa, interoperabila si sigura, care se bazeaza pe valori democratice comune. Mai bine de 30 de tari si furnizorii de servicii de retea aferenti au aderat la Programul "Clean Network", iar multi dintre gigantii mondiali ai telecomunicatiilor sunt in curs de a deveni "Clean Telcos". Acest efort are la baza un concept simplu: protejarea datelor noastre impotriva supravegherii statului condus de Partidul Comunist din China", a mai spus Zuckerman.El a mentionat ca Statele Unite si Uniunea Europeana sunt de acord ca trebuie analizat cu atentie impactul pe care l-ar avea pe termen lung situatia in care s-ar permite furnizorilor cu risc ridicat accesul direct si indirect la retelele 5G."Dezvoltarea 5G, sustinuta prin principiile incluse in Setul de instrumente al UE privind securitatea cibernetica a retelelor 5G (EU 5G Toolbox) si in initiativa "Clean Network" va mentine valorile noastre comune cu privire la competitie loiala si reciproca, transparenta si principiul statului de drept", a afirmat Zuckerman.