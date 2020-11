"Catastrofa" care putea lovi Romania la inceputul pandemiei: "Inghetarea preturilor ar fi dus la cozi in magazine ca-n comunism"

Declaratia a fost facuta joi, 19 noiembrie, de Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.El a participat la conferinta "Evolutia economiei in sectoare-cheie 2020", organizata de Consiliul Concurentei si PRIA Events."Retailul alimentar a fost un sector supus socului la inceputul pandemiei si a rezistat, am vazut cresteri moderate, a fost o crestere mare a cererii si o presiune mare pe lanturile logistice, cand statele inchideau granitele sau cand soferilor nu li se mai permitea sa circule, erau pusi in carantina", a spus Chiritoiu.Cu toate acestea, sectorul a functionat bine si s-a redresat."Cu toata aceasta presiune, cu panica din randul populatiei, sectorul a functionat, n-am ajuns sa avem penurie sau preturi foarte mari, ceea ce ne arata rezilienta sectorului. Aici sunt mandru ca am contribuit si noi la calmarea spiritelor", a precizat oficialul Concurentei.Potrivit acestuia, a existat discutia in randul autoritatilor daca este bine sa fie plafonate preturile, insa, din fericire, nu a fost luata o astfel de masura."Era un risc real sa ne trezim, la inceputul pandemiei, cu masuri panicarde precum inghetarea preturilor, care ar fi dus la o catastrofa, la situatia din comunism, cine isi mai aminteste, cu lipsa de alimente si cozi la magazine. Ma bucur ca mintile mai calme au castigat aceasta dezbatere si nu am recurs la masuri de panica, care ar fi facut mult mai rau decat bine", a subliniat Chiritoiu.Potrivit acestuia, Consiliul Concurentei a avut date in timp real privind evolutia preturilor principalelor produse alimentare din Monitorul Preturilor la alimente, iar acest lucru a ajutat autoritatile sa ia deciziile intelepte.CITESTE SI: Unu din zece copii din Romania se duce la culcare flamand