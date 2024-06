La Timisoara vor suna azi sirenele antiaeriene. Acum 28 de ani era primul oras liber de comunism

Sirenele antiaeriene vor suna, miercuri, la Timisoara timp de trei minute, de la ora 12:00, pentru a marca momentul la care urbea a devenit, in urma cu 28 de ani, primul oras liber de comunism din Romania.

In Piata Victoriei din Timisoara, in balconul Revolutiei, cel de la Opera Romana, vor urca revolutionarii, care astfel vor saluta momentul solemn.

Pompierii au transmis si ei o avertizare catre populatie, prin care informeaza ca sirenele vor suna, la Timisoara, miercuri la pranz.

"Va informam ca maine, 20.12.2017, incepand cu ora 12:00, in municipiul Timisoara se vor activa sirenele electronice. Rugam cetatenii sa nu se alarmeze si sa nu intre in panica, deoarece sirenele vor fi activate pentru a marca implinirea a 28 de ani de la momentul in care Timisoara a devenit oras liber de sub regimul comunist", au transmis reprezentantii ISU Timis.

Miercuri seara, programul dedicat Revolutiei de la Timisoara se va incheia cu un concert rock, in cadrul evenimentului "Rock pentru Revolutie", dedicat eroilor martiri. Vor participa trupele Phoenix, Pro Musica si Vest Phoenix Cover.

In 20 decembrie 1989, timisorenii strigau "Azi in Timisoara, maine in toata tara". Tot atunci a izbucnit greva generala in toate fabricile din oras, iar zeci de mii de oameni s-au indreptat catre centrul orasului, in Piata Operei, devenita, dupa Revolutie, Piata Victoriei.

Protestatarii au ocupat Piata si au inceput sa scandeze, printre altele, "Armata e cu noi!" si "Libertate, Libertate!". Spre seara, oamenii adunati in Piata Operei declarau Timisoara primul oras liber de comunism, dupa 45 de ani de dictatura.

