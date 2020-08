Nicusor Dan: Desi suntem la 30 de ani de la Revolutie, in aceasta campanie electorala se va da, din nou, o lupta intre comunism si anti-comunism

Declaratiile au fost facute cu ocazia lansarii sediului sau de campanie, la Magazinul Bucuresti, din Bd. Ion C. Bratianu, nr. 36."In mod special, am vrut sa alegem un loc simbolic pentru Bucuresti: Magazinul Bucuresti. Este un magazin construit in interbelic si nationalizat in 1948, refolosit ca magazin in perioada comunista si lasat sa se distruga in perioada post-comunista, reconstruit de catre niste investitori privati. Este simbolic pentru ceea ce vrem sa facem cu Bucurestiul. Trebuie sa reconstruim acest oras care a fost distrus si in perioada comunista si in perioada post-comunista. Nu suntem decat la doi ani de 10 august si, desi suntem la 30 de ani de la Revolutie, o sa fie, de fapt, o campanie electorala in care, din nou, va fi o lupta intre comunism si anti-comunism", a sustinut Dan.El a adaugat ca, pentru oamenii din provincie, Bucurestiul si bucurestenii au reprezentat o sursa de "oarecare invidie" si de foarte mult respect, dar, dupa "12 ani de guvernare PSD ", orasul "nu arata deloc ca o capitala" a Romaniei."Ceea ce era respect acum cativa ani a devenit, cumva, un fel de mila pentru un oras murdar, care nu e in stare sa aiba o sala polivalenta, sa organizeze o competitie serioasa de sport, sa organizeze o mare intalnire de business. Un oras in care domina kitsch-ul arhitectural, in care - daca esti mama si ai un copil in carucior - nu poti sa te plimbi cu caruciorul pe trotuar si esti nevoita sa iesi pe spatiul destinat masinilor, pentru ca masinile sunt parcate peste tot. Acesta este Bucurestiul pe care ni-l lasa PSD, un primar PSD care avea toate parghiile sa rezolve marile probleme ale orasului, sa faca revolutia in trafic pe care ne-a promis-o, sa construiasca cele 20 de gradinite cu fonduri europene", a spus Nicusor Dan.In opinia sa, actualul primar general, Gabriela Firea , "nu a fost in stare" sa acceseze fonduri europene pentru reabilitarea retelei de termoficare."Nu a fost in stare sa rezolve marea problema de poluare a aerului si acum ne spune ca iubeste oamenii si bucurestenii, dupa ce alaltaieri a fost desemnata numarul 2 in PSD, partid de sigla caruia fuge in continuare", a completat el.Prezent la eveniment , presedintele USR, Dan Barna , a afirmat ca Nicusor Dan este un om "mai indreptatit, probabil, ca oricine altcineva" sa fie urmatorul primar al Bucurestiului."Mesajul pe care il transmitem astazi, prin acest parteneriat pentru Bucuresti alaturi de PNL, este unul foarte limpede si foarte explicit. Astazi Bucurestiul are sansa sa scape de pesedism, sa intre in logica unei administratii in care Nicusor Dan, candidatul la Primaria Generala, este un om care si-a dedicat literal viata acestui oras, acestei capitale. Este un om mai indreptatit, probabil, ca oricine altcineva sa fie urmatorul primar al Bucurestiului", a spus Dan Barna.