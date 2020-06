Orban, despre Mineriada: "Cand procurorii care faceau anchete impotriva celor din Piata Universitatii vor disparea din Parchet, se vor gasi cu adevarat magistrati care sa duca la bun sfarsit acest proces"

Ziare.

"Dumnzeu sa-i ierte pe cei care au comis brutalitatile si crimele inimaginabile si sa ne aducem aminte cu drag de toti cei care au iesit in strada sa apere democratia si care au fost brutalizati, unii dintre ei omorati. Sa-i ierte Dumnezeu, dar nu se poate ca acest proces sa nu se finalizeze, procesul prin care trebuie condamnati cei care au fost vinovati. (...) Eu cred cu tarie ca, atunci cand procurorii care faceau anchete impotriva studentilor nevunivati si a celor din Piata UniversitaTii vor disparea din Parchet - si lucrul acesta nu e departe - se vor gasi cu adevarat procurori si magistrati care sa duca la bun sfarsit acest proces care inseamna un act de dreptate fata de romani si fata de toti cei care au fost victimele unei agresiuni neconstitutionale, nelegale, care a fost de o gravitate iesita din comun", a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban.Acesta a acuzat "reprimarea brutala" a manifestatiei pasnice din iunie 1990."Aceasta reprimare brutala este cu atat mai grava cu cat avusesera loc alegeri, era o putere instalata, manifestatia era departe de a crea un risc. Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a intamplat arata ura viscerala pe care au avut-o comunistii care au confiscat Revolutia fata de oamenii care au lumina, care au primit lumina in minte prin invatatura, prin credinta. Devalizarea acestei piete, practic, a fost o operatiune prin care puterea proaspat instalata s-a delegitimat instantaneu si a aratat ca nu respecta in niciun fel libertatea, democratia, drepturile individuale si mai ale, ii uraste pe aceia care gandesc liber", a mai declarat Orban.Premierul a precizat ca a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru renovarea Palatului Universitatii, "un modest act din partea Guvernului", si a precizat ca acest lucru trebuia sa se intample de mult timp.