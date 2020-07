SUA vrea sa interzica TikTok. Secretarul de stat, Mike Pompeo: Sa descarce aplicatia daca vor ca informatiile lor private sa fie in mainile Partidului Comunist din China

TikTok, aplicatia de video-uri scurte cu 165 de utilizatori, a devenit o parte a culturii de masa din SUA, servind drept platforma pentru imagini virale, satira politica si activism. Facebook , forta dominanta in social media, a incercat sa copieze aplicatia, dar pana acum nu a reusit sa incetineasca ascensiunea rapida.Presedintele Donald Trump a declarat marti, 7 iulie, ca administratia sa ia in considerare interzicerea aplicatiei, care este detinuta de compania chineza ByteDance.Alti critici au evidentiat anterior ca TikTok ar putea sa fie folosita pentru spionaj. Anul trecut, liderul minoritatilor din Senat, Chuck Schumer si senatorul republican din Arkansas, Tom Cotton, au solicitat comunitatii de informatii sa evalueze riscul pe care TikTok il poate prezenta pentru securitatea nationala.Secretarul de Stat, Mike Popeo a adaugat ca utilizatorii ar trebui sa descarce TikTok doar daca vor ca informatiile lor private sa fie in mainile Partidului Comunist din China."TikTok este condusa de un CEO american si are sute de angajati in SUA", a declarat un purtator de cuvant la companiei dupa comentariile lui Pompeo. "Nu am oferit niciodata informatii despre utilizatori guvernului chinez, nici nu am face acest lucru daca ni s-ar cere", a adaugat acesta.