Tariceanu: "Fenomenul Piata Universitatii a fost actul de nastere al societatii civile romanesti!"

"Fenomenul Piata Universitatii a fost actul de nastere al societatii civile romanesti! Un certificat de nastere semnat cu sangele celor care, exact acum 30 de ani, erau vanati pe strazile Bucurestiului de catre mineri. Am petrecut multe zile atunci si in Piata, dar si in sediul PNL de pe Bulevardul Nicolae Balcescu, aflat la doar cativa metri de Piata Universitatii. Am fost unul dintre cei care au incercat sa mai recupereze ceva din calculatoarele si imprimantele pe care minerii cu epoleti pe dedesubt le-au facut bucati, banuindu-le ca sunt tiparnite de dolari. La cateva sute de metri, colegii de la PNTCD incercau sa-si puna in ordine sediul devastat de catre aceiasi actori in cautare de droguri , cum spuneau oficioasele partidului de la putere", a afirmat Tariceanu intr-o postare pe Facebook Potrivit acestuia, "golaniada" nu a murit in zilele sangeroase din 13-15 iunie.""Golaniada" a fost concluzia de care era nevoie ca sa putem spune ca Revolutia din Decembrie nu a fost o doar o revolta anti-ceausista, ci o rupere de trecutul comunist si o reintoarcere cu fata spre Vest. "Golaniada" nu a murit in zilele sangeroase din 13-15 iunie. Ea a continuat in sufletele a milioane de romani care voiau sa fie cu adevarat liberi si a fost fundamentul primei schimbari democratice de putere din Romania, cea din 1996. Au trecut 30 de ani de la acele zile eroice, iar datoria noastra este sa nu uitam niciun moment ce s-a intamplat atunci, sa nu uitam pentru ce am iesit in strada si pentru ce am luptat. Am facut-o pentru democratie, pentru drepturile si libertatile noastre, pentru ca noi si copiii nostri sa traim intr-o lume libera!", a aratat liderul ALDE.Potrivit acestuia, astazi, la 30 de ani de la acele zile, "e nevoie ca o noua "Golaniada" sa inceapa in toata Romania".""Golaniada" care sa puna capat calcarii in picioare a drepturilor si libertatilor noastre; sa puna capat manipularii la care suntem supusi si mai ales sa apere democratia, cea care din nou este in pericol. Pentru ca ce se intampla la umbra luptei cu coronavirusul, nu este o lupta pentru sanatate, ci pretextul pentru un Presedinte si "Guvernul Sau" sa mai stranga putin surubul si sa indese si mai adanc calusul in gura democratiei. Azi trebuie sa ne reamintim, noi, cei care am fost prezenti in strada in 1990, si sa le spunem celor mai tineri, pentru ce am luptat atunci si sa nu acceptam din partea nimanui sa incerce sa ne traga inapoi de la idealurile si principiile pentru care "Golaniada" a existat. Sa nu uitam!", a concluzionat Tariceanu.