Botosani: Mai multe localitati, printre care si orasul Flamanzi, raman fara apa potabila marti

"Din cauza unei avarii aparute pe conducta de distributie din PEHD Dn 315 mm, Nova Apaserv se afla in neplacuta situatie de a nu furniza apa potabila in ziua de marti, 15 septembrie, in intervalul orar 08.00-16.00, catre utilizatorii din cartierul Alfa-Land, comunele Baluseni, Cristesti, Cosula, Copalau, inclusiv orasul Flamanzi", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Nova Apaserv.Furnizorul de apa roaga toti utilizatorii afectati sa-si constitue minime rezerve de apa.