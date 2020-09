Nicusor Dan, despre problema apei calde si a caldurii: "Iarna o sa inceapa pe 15 noiembrie, nu o sa putem sa schimbam conducte in perioada asta"

"Mandatul meu va incepe undeva in jur de 10 octombrie, iarna o sa inceapa pe 15 noiembrie, nu o sa putem sa schimbam conducte in perioada asta. Ce pot sa promit este ca in acest interval vom asigura stocuri pentru avariile, care in mod sigur vor fi foarte multe, vom asigura echipamente, vom asigura instrumente de detectie a avariilor. Pe problema termoficarii sunt doua probleme - una de fond, ca trebuie sa inlocuim inelul principal, dureaza mult, dar ne vom apuca in primavara pentru ca avem banii europeni, si una de interventie rapida cand avariile se produc, pana cand vom rezolva problema mare de fond, si asta e ce pot sa promit acum", a declarat Nicusor Dan intr-o emisiune la B1 Tv