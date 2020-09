VIDEO Centrul orasului Tulcea, sub ape desi nu ploua. Au refulat conductele noi, de 120 de milioane de euro

Tulcea se afla sambata sub ape, desi nu ploua, iar mii de turisti au privit cum parcarea principala de la faleza este acoperita de suvoaie.Conductele au refulat chiar in centrul orasului, in zona Casei Sindicatelor.Reteaua de apa si canalizare a muncipiului Tulcea a fost recent reabilitata, cu fonduri europene in valoare de 120 de milioane de euro, potrivit StirileProTV.