Masina infipta intr-o conducta de gaz metan dupa coliziunea cu un alt automobil

"Eveniment rutier cu doua autovehicule, unul dintre ele ar fi fost proiectat intr-o teava de gaze. La acest moment gazele au fost oprite. Politistii rutieri sunt la fata locului, pentru asigurarea de masuri de restrictie a traficului rutier", a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Arges.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, in urma accidentului a izbucnit un incendiu la conducta de gaze, iar flacarile au fost stinse inainte sa se extinda la autoturism.La fata locului s-a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala cu modul de descarcerare si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat. Ulterior, au mai fost trimise in sprijin o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta.Un autoturism, in care se aflau doua persoane, s-a rasturnat. In celalalt autoturism se afla doar o persoana."Doua persoane au suferit atac de panica, cate una din fiecare autoturism. (...) O victima a fost preluata de un echipaj de prim ajutor", precizeaza ISU Arges.Conform aceleiasi surse, dupa interventia echipelor tehnice si inchiderea conductei de gaze, traficul rutier prin pasaj a fost reluat.CITESTE SI: