Pericol de explozie: Un sofer a spart o conducta de gaze in Timisoara

Un sofer a intrat intr-o conducta de gaze si a spart-o, in orasul Timisoara.

Barbatul a pierdut controlul volanului, dupa ce capota masinii sale s-a desprins, intrand intr-o conducta de gaze, care se afla la marginea drumului.

Teava s-a spart, iar la fata locului se afla mai multe unitati ale ISU Timis si ale companiei EON Gaz, care incearca sa limiteze scurgerea de gaze in atmosfera, in conditile in care nu exista niciun robinet de oprire in apropiere, informeaza Romania TV.

In plus, alimentarea nu poate fi oprita, deoarece conducta furnizeaza cu gaze mai multe cartiere limitrofe ale Timisoarei.

Zona a fost securizata, pentru a elimina riscul de explozie, iar nicio persoana nu a fost ranita.

