Scurgeri de gaze dintr-o conducta din Odorheiul Secuiesc. 80 de persoane dintr-o tipografie au fost evacuate

"Scurgeri de gaze , in urma unor avarii la magistrala principala, in municipiul Odorheiul Secuiesc. Un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri Odorheiu Secuiesc s-a deplasat la fata locului pentru asigurarea zonei", a transmis, joi, ISU Harghita.Sursa citata a precizat ca au fost alertate echipe ale distribuitorilor de gaze naturale si energie electrica."Au fost luate masuri pentru a preintampinarea producerea unei situatii de urgenta. Au fost evacuate preventiv aproximativ 80 de persoane de la o tipografie aflata in apropiere", a mai transmis ISU Harghita.