Situatia critica cu apa calda si caldura in Bucuresti. Elcen: Reteaua operata de Termoenergetica a ajuns la pierderi de 2.200 de tone de apa fierbinte/ ora

Datoriile Termoenergetica fata de producatorul de energie electrica si termica Elcen au ajuns la 400 milioane de lei, situatie ce pune in pericol furnizarea agentului termic in sezonul rece viitor, arata Elcen intr-un comunicat, in care precizeaza ca fara lucrari de reparatii, reteaua operata de Termoenergetica a ajuns la pierderi de 2.200 de tone de apa fierbinte pe ora, in pamant prin gaurile din conducte."Tragem un semnal de alarma cu privire la o problema grava ce genereaza in acest moment riscuri majore pentru sezonul de iarna urmator, cu posibile consecinte negative atat asupra alimentarii cu apa calda si caldura a bucurestenilor, cat si asupra alimentarii cu energie electrica necesara functionarii in siguranta a Sistemului Energetic National. Faptul ca sistemul de termoficare din Bucuresti inregistreaza pierderi enorme nu este o noutate. Noutatea consta in faptul ca aceste pierderi au ajuns la niveluri record, iar problema la care facem referire in acest comunicat de presa este deosebit de grava si necesita o atentie deosebita prin prisma impactului socio-economic dezastruos pe care il poate implica in scurt timp", arata Elcen.Pierderile au ajuns in prezent la 2.200 de tone de apa fierbinte pe ora, arata Elcen."Fara lucrari de reparatii, reteaua operata de Termoenergetica a ajuns intr-un asemenea punct de degradare, incat doua milioane doua sute de mii de litri de apa fierbinte se pierd in fiecare ora in pamant prin gaurile din conducte afectand solul si cladirile", afirma reprezentantii Elcen.Comparativ, in 2016, pierderile erau de 800 t/h, in 2019: 1.200 t/h."De remarcat ca in aceeasi perioada a anului trecut, pierderile erau de 1.200 t/h, iar odata cu debutul sezonului rece anterior (2019-2020), acestea au urcat vertiginos la peste 2.000t/h, desi a fost o iarna extrem de blanda (iarna 2019 a fost declarata in mod oficial cea mai calduroasa din istorie pentru Europa). Acest lucru a facut ca sistemul sa functioneze la limita de avarie, iar eforturile, atat pe parte de productie, cat si pe parte de transport si distributie, au fost uriase pentru a gestiona functionarea unui astfel de sistem in conditiile de deteriorare in care se afla la acel moment", mai arata Elcen.Se observa, de asemenea, o explozie a pierderilor in retea in luna august a acestui an, de la aproximativ 1.700 t/h la 2.200 t/h."In aceasta perioada de campanie electorala, nu se executa reparatii semnificative in retea pentru pregatirea pentru sezonul de iarna, fapt ce pericliteaza grav asigurarea incalzirii si a furnizarii energiei electrice in perioada urmatoare. In conditiile in care suntem foarte aproape de un varf al pierderilor de 2.300 t/h si sezonul rece nu a inceput inca, precum si in situatia in care nu sunt realizate lucrari de reabilitare/modernizare a retelei, dorim sa ne manifestam ingrijorarea profunda cu privire la calitatea serviciului de alimentare cu energie termica si electrica odata cu debutul sezonului de iarna 2020-2021. Degradarea sistemului de termoficare are implicatii grave nu doar asupra consumatorilor care raman deja zile in sir fara apa calda si caldura, ci afecteaza si siguranta energetica nationala prin periclitarea functionarii centralelor de cogenerare din capitala care, pe langa energie termica, produc si energie electrica pe care o injecteaza in Sistemul Energetic National contribuind astfel la functionarea in conditii de siguranta a acestuia", mentioneaza compania.Totodata, Elcen atrage atentia ca atat Primaria Municipiului Bucuresti cat si Termoenergetica trebuie sa isi asume responsabilitatea pentru asigurarea continuitatii prestarii serviciului public de furnizare a apei calde si caldurii catre locuitorii bucuresteni onorandu-si obligatiile de plata.Datoriile Termoenergetica fata de ELCEN la acest moment sunt de aproximativ 400 milioane de lei, situatie ce pune in pericol furnizarea agentului termic in sezonul rece viitor, spun reprezentantii companiei."Conventia de plata a gazelor naturale este, de asemenea, importanta pentru asigurarea stocului necesar de gaze pentru functionarea la parametri optimi si livrarea in conditii de siguranta a agentului termic catre locuitorii capitalei", precizeaza ei.