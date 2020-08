ANALIZA Termoficarea din Bucuresti, in moarte clinica. Cum s-a ajuns aici

Investitiile, o Fata Morgana

Caruselul datoriilor

Blocarea conturilor primariei, gaz pe foc

Ce e de facut

"Termoficarea Bucurestiului se afla in moarte clinica si, din pacate, autoritatile intarzie sa vina cu solutiile pentru ca Termoenergetica si ELCEN sa nu ajunga in blocaj", afirma analistii de la compania de consultanta Frames.Pe canalele de social media, mii de bucuresteni au protestat, in ultimele zile, fata de faptul ca nu primesc apa calda, desi sunt cu facturile la zi. Cum de au ajuns sute de mii de locuitori sa se spele la lighean, ca pe vremea lui Ceausescu?Principala problema o constituie starea retelei de termoficare. O retea de aproape 4.000 de kilometri de conducte, a doua ca marime din lume dupa cea din Moscova, in care peste 80% din conducte dateaza din anii '60-'70 si necesita reparatii majore.In prezent, din cauza gradului major de degradare a retelei de termoficare, ce poate fi comparata cuo galeata cu fundul spart,presiunea din conducte a scazut progresiv de la valori de 8 - 9 bari la 3,5 - 4 bari si chiar sub acest nivel.Asa s-a ajuns ca ELCEN sa fie nevoita sa pompeze in retea pana la 2.000 de tone de apa de adaos/ora, in conditiile in care, in 2016, cantitatea nu depasea 1.200 de tone."Cresterea volumului de apa deadaos atrage o degradare si mai mare a retelei de termoficare, pentru ca vine insotita de reactivi chimici care corodeaza conductele si limiteaza debitele de agent termic livrate. In plus, peste nivelul de 2.000 de tone/h se intra intr-o zona periculoasa, existand riscul de avarii majore", spun analistii de la Frames.Pe fondul degradarii conductelor, avariile au devenit din ce in ce mai dese, iar bucurestenii o simt pe pielea lor. Desi isi platesc facturile, multi dintre ei au ajuns sa se spele cu apa incalzita la aragaz.In mod normal, ar fi trebuit ca reteaua sa intre intr-un program amplu de reparatii. Din pacate insa, de peste 20 de ani, volumul de inlocuire a conductelor este infim in comparatie cu dimensiunea problemei.Spre exemplu, dupa ce, in 2019, Primaria bugetase reabilitarea a 31,2 kilometri de conducte, in acest an s-a programat repararea a 137,5 kilometri. Cat s-a realizat reprezinta o enigma pentru ca Termoenergetica, continuatoarea defunctei RADET, nu a furnizat un raport public.Nu putem decat sa luam de bune declaratiile oficialilor Municipalitatii care afirmau, recent, ca,, s-a reusitreabilitarea a 180 de km de conducta , ceea ce reprezinta foarte mult comparativ cu cat s-a reabilitat anterior, cand nu mai pleca subventia de la Primaria Municipiului Bucuresti catre RADET, iar banii erau folositi pentru alte scopuri, in loc sa fie investiti in sistemul de termoficare''.In esenta, Primaria spune ca nu a avut bani pentru mai multe reparatii si ca abia acum face demersurile pentru a atrage fonduri europene. Ar fi vorba de un prim transon de 202 kilometri, care urmeaza sa fie reabilitat."Poate din 2021, odata cu noul exercitiu financiar, Bucurestiul sa atraga fondurile necesare reabilitarii retelei. Ramane de vazut daca noua administratie va fi capabila sa faca acest lucru, in conditiile in care necesarul de investitii in sistemul de termoficare al Bucurestiului este de peste 3 miliarde de euro", spune Adrian Negrescu, managerul Frames,Desi bucurestenii isi platesc facturile la intretinere, banii nu sunt de ajuns pentru a sustine giganticul sistem de termoficare al capitalei. Cum costurile sunt uriase, primaria subventioneaza, pentru moment, pretul apei calde si a caldurii (gigacaloriei).Mai departe, pe lantul comercial, banii ar trebui sa mearga la ELCEN, furnizorul de agent termic."ELCEN produce energia termica si o trimite catre Termoenergetica care, prin reteaua de conducte si punctele termice din cartiere, o distribuie catre cele aproximativ 500.000 de apartamente si 5.000 de institutii de stat (inclusiv scoli si spitale ) si firme particulare", arata analiza.Termoenergetica este noua societate infiintata de Primarie dupa ce RADET a intrat in faliment, pentru ca n-a mai putut sa-si plateasca facturile. Acum, Termoenergetica se afla pe acelasi drum pagubos.Datoriile acumulate de Termoenergetica fata de ELCEN au ajuns, la data de 12.07.2020, la 422,1 milioane lei. Suma reprezinta contravaloarea facturilor neachitate de compania municipala, catre ELCEN,in perioada februarie-mai 2020.Urmare a acestei situatii, ELCEN a ajuns sa acumuleze, la randul sau, o datorie de 200 milioane de lei catre furnizorul de gaze naturale si catre prestatorii de servicii auxiliare.In acest context, ELCEN a primit deja o notificare privindposibila sistare a livrarii gazelor naturale, in cazul neachitarii obligatiilor financiare.Daca se va ajunge in aceasta situatie,ELCEN nu va mai putea produce energia termicanecesara pentru asigurarea, de catre Termoenergetica, a apei calde si a caldurii in Bucuresti.Blocarea conturilor Municipalitatii, urmare a afacerii Constanda, vina sa puna gaz pe foc in aceasta situatie. Cum Primaria nu mai poate sa plateasca, ELCEN se afla cu spatele la zid si risca sa opreasca furnizarea agentului termic."Bucurestenii vor simti, din pacate, pe pielea lor, aceasta situatie extrem de dificila. Este o consecinta a lipsei de viziune, a unei strategii administrative falimentare care ne-a adus in aceasta situatie. Pe masura ce timpul trece, criza va deveni si mai grava, iar sezonul rece se apropie", arata analiza Frames.Cum poate fi salvata situatia? Este nevoie, mai mult ca oricand, de o decizie politica."Problema termoficarii este pasata, ca un cartof fierbinte, intre politicieni. Cu cat ne apropiem mai mult de toamna, de alegeri, dar si de sezonul rece, problemele se vor acutiza, iar fara sa fie luate masuri concrete, pe bucuresteni ii va astepta o iarna grea, fara caldura", afirma Adrian Negrescu, managerul Frames.Ce e de facut? Potrivit analizei, Termoenergetica va trebui sa isi plateasca datoria catre ELCEN, fie din fonduri proprii/bugetul local, fie in baza unui credit pe care Municipalitatea sa il contracteze.Mai exista solutia ca Guvernul sa vina cu o rectificare bugetara prin care sa aloce fondurile necesare pentru reglementarea crizei financiare.Indiferent de solutia aleasa, fara stingerea diferendului financiar, este putin probabil ca situatia sa continue ca pana acum. Cel mai probabil, ELCEN va cere insolventa Termoenergetica pentru a recupera datoria si chiar ar putea reduce furnizarea de agent termic.Altfel spus, am putea primi apa calda si caldura dupa program, in anumite zile, ca pe vremea lui Ceausescu."Singura veste buna, in aceasta situatie, este ca ne asteapta, in toamna, alegeri locale si generale. Va fi aleasa o noua administratie in Bucuresti si un nou guvern care speram ca vor considera termoficarea drept o prioritate", spune Adrian Negrescu.Lista de probleme care trebuie rezolvate este foarte lunga. In primul rand, noul primar va trebui sa decida soarta Termoenergetica si cum si cat va aloca din bugetul local pentru reparatia retelei de termoficare.Noua administratie va trebui, de asemenea, sa construiasca proiectele de finantare europeana pentru reabilitarea retelei si a punctelor termice si sa gaseasca o solutie pentru momentul cand subventiile la plata energiei termice vor fi eliminate. In esenta, daca este sa luam in calcul estimarile oficiale, decizia ar putea duce la triplarea cheltuielilor de intretinere.Aplicarea legii privind eliminarea subventiilor a fost amanata pana in aprilie 2021.Pe de alta parte, ELCEN, companie aflata in insolventa dupa ce a avut de suferit de pe urma falimentului RADET, trebuie la randul ei salvata.Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN, avertiza, recent, intr-un comunicat de presa, ca statul roman este singurul in masura sa salveze una dintre companiile de importanta nationala."Noi avem nu doar o obligatie contractuala, in calitate de administrator judiciar desemnat, dar si una morala fata de bucuresteni, fata de angajatii ELCEN. Statul roman are parghiile necesare pentru a revitaliza acestobiectiv economic cu puternice conotatii socialesi sa il revitalizeze, respectand legile economiei de piata", declara, recent, Ovidiu Neacsu, partener fondator Sierra Quadrant.ELCEN a avertizat deja ca ar putea cere deschiderea procedurii de insolventa si va solicita si atragerea raspunderii conducerii companiei municipale.Intentia ELCEN vine ca urmare a faptului ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu a virat catre Termoenergetica subventia aferenta perioadei decembrie 2019 - mai 2020, in valoare de652,22 milioane de lei.Intre timp, ELCEN a actionat pe cale judiciara pentru a recupera datoria istorica lasata in urma de defuncta RADET."Intentia noastra este de a gasi cea mai buna solutie pentru ca ELCEN sa poata furniza agentul termic necesar pentru distributia apei calde si a caldurii la parametri optimi, indiferent de anotimp. Suntem convinsi ca, avand in vedere contextul economic si social, se va gasi rapid o solutie optima pentru ca bucurestenii sa evite problemele cu incalzirea si apa calda in perspectiva sezonului rece", a mai declarat Ovidiu Neacsu."Indiferent de solutia aleasa, precum posibila preluare a ELCEN de catre Municipalitate, de desfiintarea Termoenergetica si preluarea acesteia de catre ELCEN sau de orice alta varianta, marea problema, in anii urmatori, o va reprezenta starea retelei de distributie, de la retehnologizarea CET-urilor la refacerea conductelor. O misiune de peste 3 miliarde de euro pe care Guvernul ar trebui sa o treaca pe lista prioritatilor in proiectele privind atragerea fondurilor europene", mai spun analistii de la Frames.