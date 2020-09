CCR a ramas in pronuntare pe sesizarea referitoare la un conflict juridic Guvern - Parlament privind motiunea de cenzura

* Reprezentantul Guvernului, Olivia Diana Morar, secretar de stat in Ministerul Justitiei, a sustinut, in fata judecatorilor constitutionali, ca Parlamentul a urmarit sa "abuzeze" de instrumentele constitutionale "in scopul satisfacerii unor obiective politice"."Va rugam sa constatati ca prezentul conflict juridic de natura constitutionala se fundamenteaza pe incalcarea mai multor principii constitutionale, dezvoltate in mod expres sau implicit la nivelul Legii fundamentale, respectiv principiul echilibrului puterilor in stat, cel al colaborarii si cooperarii loiale intre autoritati si cel al stabilitatii juridice. (...) Apreciem ca, raportat la conduita Parlamentului, acesta, sub apanajul unei interpretari juridice voit eronate a prevederilor constitutionale, asadar sub aparenta constitutionalitatii, a urmarit sa abuzeze de remediile si instrumentele constitutionale in scopul satisfacerii unor obiective politice", a spus Olivia Morar.In opinia ei, s-a deschis calea unui amestec "abuziv" in treburile Executivului."Astfel, principiul echilibrului puterilor in stat a fost incalcat prin aceea ca Parlamentul a urmarit eludarea unei interdictii constitutionale care limiteaza controlul asupra Guvernului, deschizand astfel calea nu doar a unui amestec abuziv in treburile Executivului, dar mai mult decat atat a unei potentiale intentii de transformare a acesteia intr-o entitate subordonata Parlamentului, ceea ce contravine in mod vadit echivalentei si egalitatii celor doua autoritati publice in fata Constitutiei", a precizat reprezentantul Guvernului.* Cristian Ionescu, reprezentatul Senatului, a spus ca opozitia are tot dreptul sa initieze oricand o motiune de cenzura impotriva Guvernului."Prim-ministrul nu se refera in realitate la institutia Parlamentului ca parte a unui pretins conflict juridic de natura constitutionala, ci la demersul procedural si legitim al unui numar consistent de deputati si senatori care au initiat impotriva Guvernului pe care il conduce o motiune de cenzura ca forma cea mai grava a controlului parlamentar. Opozitia este indreptatita de Constitutie sa initieze oricand, subliniez - oricand -, fie intr-o sesiune parlamentara ordinara, fie intr-o sesiune extraordinara o astfel de modalitate de control parlamentar", a subliniat Cristian Ionescu.* La randul sau, reprezentantul Camerei Deputatilor, Florin Iordache , a spus ca in Constitutie nu a gasit specificat un moment exact in care poate fi retrasa increderea Guvernului.''In Constitutie se precizeaza foarte clar la articolul 113 alineatul 1 faptul ca plenul reunit al Camerelor este cel care retrage increderea Guvernului, fara a preciza o data cand. Atata timp cat Guvernul poate fi investit in sesiuni extraordinare sau in sesiuni ordinare, la fel increderea. In Constitutie nu am gasit un paragraf care sa precizeze daca retragerea increderii Guvernului poate fi decat la un anumit moment'', a aratat el.Acesta a adaugat ca zilnic Parlamentul ar putea introduce o motiune de cenzura, daca ar fi constitutional, in urma comportamentului pe care il are Executivul."Modul in care se comporta in acest moment Guvernul ar da posibilitatea Parlamentului, zilnic, repet, zilnic ar trebui introdusa o motiune de cenzura, in schimb nu ne lasa alineatul 4 din articolul 113 - cei care au semnat, in aceeasi sesiune, nu pot semna de doua ori (...). Din cauza comportamentului pe care il are in acest moment Guvernul, a inceput scoala, este dezastru, criza sanitara - dezastru, agricultura - dezastru, economie - dezastru, pe fiecare din aceste domenii Parlamentul ar putea introduce zilnic o motiune de cenzura", a mentionat Iordache.***Executivul, prin premierul Ludovic Orban , a solicitat Curtii Constitutionale sa constate daca exista o situatie conflictuala intre Guvern, pe de o parte, si Parlament, pe de alta parte, "generata de depunerea unei motiuni de cenzura in perioada dintre cele doua sesiuni parlamentare ordinare, cu consecinta convocarii unei sesiuni extraordinare exclusiv numai pentru prezentarea motiunii fara dezbaterea si votarea acesteia".Potrivit textului sesizarii, situatia conflictuala este derivata "din incalcarea dispozitiilor art. 113 alin. (4) coroborat cu art. 66 alin. (1) din Constitutie"."Conflictul juridic de natura constitutionala exista intre Guvernul Romaniei si Parlament si deriva direct din Constitutie (art. 113 alin. (4) coroborat cu art. 66 alin. (1)), in sensul in care blocarea procedurii motiunii de cenzura la etapa prezentarii acesteia fara parcurgerea celorlalte etape procedurale in aceeasi sesiune parlamentara mentine Guvernul Romaniei, parte a puterii executive, intr-o situatie incerta, fapt declarat contrar Constitutiei, prin decizii anterioare ale Curtii Constitutionale (Decizia nr. 1525/2010), deoarece afecteaza principiul stabilitatii activitatii Guvernului, dedus din dispozitiile art. 102 alin. (1) si art. 113 din Constitutia Romaniei", se arata in sesizare.Conform acesteia, "existenta conflictului juridic de natura constitutionala este generata de depunerea motiunii de cenzura in perioada dintre sesiunile ordinare ale Parlamentului, cat si de convocarea unei sesiuni extraordinare avand ca obiect numai prezentarea motiunii de cenzura".Guvernul sustine, totodata, ca motiunea de cenzura initiata la data de 17 august de un numar de 205 deputati si senatori, cu titlul "Guvernul PNL - De la Pandemie la pande-mita generalizata", avand continutul prezentat in sesiunea extraordinara din data de 20 august, "nu poate fi dezbatuta si votata in alta sesiune ordinara sau extraordinara decat cu incalcarea dispozitiilor art. 113 alin. (4) din Constitutia Romaniei, deoarece Guvernul ar fi supus unei duble sanctiuni in temeiul aceluiasi act politic epuizat (motiunea de cenzura inregistrata in data de 17 august 2020) prin nediscutarea si votarea acestuia in cadrul sesiunii parlamentare in care a fost depus".De asemenea, conform sesizarii, cele doua Camere ale Parlamentului trebuiau sa fie convocate in sesiune extraordinara comuna "la momentul initierii motiunii de cenzura".Un alt argument adus de Guvern in favoarea existentei unui conflict constitutional este cel privind "incalcarea principiului stabilitatii activitatii Guvernului".Cabinetul Orban cere CCR sa constate "existenta unui conflict de natura constitutionala intre Guvern si Parlament generat de incalcarea dispozitiilor art. 113 alin. (4) coroborat cu dispozitiile art. 66 alin. (1) din Constitutie, urmare a depunerii motiunii de cenzura in perioada dintre incheierea primei sesiuni ordinare si inceputul celei de a doua sesiuni ordinare a Camerei Deputatilor si Senatului".