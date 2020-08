Cetatean vietnamez cercetat pentru omor la Cluj. Si-a injunghiat un conational, in urma unui conflict spontan

Potrivit sursei citate, sambata, in jurul orei 11.00, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca, in incinta unei societati din comuna Apahida, unde isi desfasoara activitatea mai multi cetateni straini, a avut loc un conflict spontan intre doi dintre acestia, in urma caruia unul dintre barbati i-a aplicat o lovitura cu un obiect taietor-intepator celuilalt. Ulterior acestui moment, autorul a fugit de la fata locului.IPJ Cluj precizeaza ca, la scurt timp, au fost mobilizate forte din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, Serviciului pentru Actiuni Speciale, Serviciului Criminalistic, Compartimentului Canin din cadrul Serviciului de Ordine Publica, Politiei municipiului Cluj-Napoca si Gruparii de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca, pentru depistarea barbatului.Dupa aproximativ doua ore, barbatul a fost depistat de catre politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale si ai Politiei municipiului Cluj-Napoca, pe raza localitatii Apahida, ascuns in vegetatia de pe malul Somesului. Politistii au stabilit identitatea acestuia, fiind vorba despre un cetatean de origine vietnameza, de 36 de ani.Cauza a fost preluata de catre procurii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, fiind efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor.