Conflictul dintre Guvern si Parlament pe tema depunerii motiunii de cenzura in sesiune extraordinara, dezbatut luni de Curtea Constitutionala

Guvernul arata, in punctul de vedere transmis Curtii, ca depunerea motiunii de cenzura in sesiune extraordinara incalca principiul stabilitatii guvernamentale. "Se poate ocoli cu usurinta interdictia ca aceiasi semnatari sa nu poata sustine mai mult de o motiune de cenzura intr-o sesiune parlamentara", argumenteaza Executivul."Guvernul are nevoie de stabilitate in ce priveste functionarea sa, respectiv de previzibilitate sub aspectul masurilor sanctionatorii pe care Parlamentul le poate adopta impotriva Guvernului, motiunea de cenzura asa cum este aceasta reglementata de art.113 din Constitutie, fiind una dintre acestea. Pe de alta parte, Guvernul are un rol politic care se transpune nu numai in sfera exclusiv executiva, ci si in relatie cu celelalte autoritati publice, din care hotaratoare este actiunea sa in relatia cu puterea legiuitoare, prin conlucrarea cu Parlamentul, cu respectarea principiului loialitatii institutionale atat de catre o putere, cat si de cealalta.", arata Guvernul, in punctul de vedere transmis CCR pentru sustinerea sesizarii referitoare la neconstitutionalitatea motiunii de cenzura.Reprezentantii Executivului afirma ca, "avand in vedere ca numarul de sesiuni extraordinare nu este limitat, prin depunerea unei motiuni de cenzura in afara perioadei in care Parlamentul este intrunit in sesiune extraordinara, se poate ocoli cu usurinta interdictia imperativa din Constitutia Romaniei, ca aceiasi semnatari sa nu poata sustine mai mult de o motiune de cenzura respinsa in aceeasi sesiune parlamentara"."Or, daca semnatarii nu pot sustine de doua ori o motiune de cenzura respinsa intr-o sesiune care dureaza pana la 6 luni, nu ar trebui admis ca acestia sa poata depune oricate motiuni de cenzura pe perioada cuprinsa intre sesiunile parlamentare ordinare, prin convocarea de sesiuni extraordinare multiple si succesive. O astfel de conduita ar reprezenta o fraudare a obiectivului urmarit de legiuitorul constituant, acela de a asigura stabilitatea Guvernului", conform sursei citate.In plus, Guvernul afira ca procedura motiunii de cenzura a fost intrerupta, fragmentata, in trei sesiuni extraordinare."In concluzie, pentru restabilirea ordinii juridice, deturnata prin faptele Parlamentului care, abuzand de instrumentele constitutionale si de o interpretare neintemeiata a dreptului pozitiv, se impune a se constata existenta conflictului juridic de natura constitutionala si readucerea autoritatii legiuitoare in matca constitutionala in raporturile sale cu Guvernul", transmite Executivul.Potrivit documentului transmis de Guvern, "prin conduita sa, Parlamentul Romaniei a generat un conflict juridic de natura constitutionala cu privire la modalitatea aleasa de a exercita controlul politic asupra Guvernului si anume initierea unei motiuni de cenzura in perioada dintre sesiunile ordinare ale Parlamentului cee ce este contrar dispozitiilor art.113 si art.66 alin.(1) din Constitutia Romaniei"."Prezenta cerere de solutionare a unui conflict juridic de natura constitutionala vizeaza o situatie litigioasa, conflictuala, intrucat priveste un diferend intre Guvernul Romaniei si Parlament in legatura cu calendarul motiunii de cenzura si procedura parcursa. Situatia litigioasa are natura juridica, intrucat se refera la intinderea si valorizarea competentei Parlamentului Romaniei in materie de motiune de cenzura, inclusiv de a respecta termenele constitutionale prevazute de art. 113. Conflictul are natura constitutionala, intrucat intreaga situatie litigioasa se circumscrie dispozitiilor constitutionale care reglementeaza procedura demiterii Guvernului, in ansamblul dispozitiilor constitutionale care configureaza rolul Parlamentului Romaniei si al Guvernului (inclusiv principiile de functionare a acestora), precum si raporturile juridice dintre cele doua autoritati publice constitutionale", conchide sursa mentionata.Sedinta in care urma sa se dezbata motiunea de cenzura a fost inchisa din lipsa de cvorum, fiind prezenti doar 226 de parlamentari, in conditiile in care era necesara prezenta a 233. Grupurile parlamentare ale USR si PNL au parasit sala, reprezentantii UDMR au anuntat ca, daca se va intruni cvorumul, se vor abtine de la vot. Parlamentarii PMP anuntasera deja ca nu voteaza.Premierul Ludovic Orban a declarat, dupa ce sedinta in care urma sa se dezbata motiunea de cenzura a fost inchisa din lipsa de cvorum, ca ceea ce s-a intamplat este "extrem de benefic pentru Romania".Presedintele Consiliului National al PSD Vasile Dincu a precizat, intrebat duminica daca social-democratii vor depune din nou motiune de cenzura impotriva Guvernului Orban, ca va fi analizata aceasta posibilitate. "Speram sa nu fie cazul, desi toate premisele inceperii anului scolar arata un dezastru", a adaugat Dincu.