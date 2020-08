Daniel Funeriu ii atrage atentia premierului Ludovic Orban asupra faptului ca sindicalistii din educatie iau salarii de profesori plini, profitand de o modificare a legii

"Stiati ca... prin articolul 263 alineatul 10 introdus in Legea educatiei de trupa de plagiatori Ponta-LMP, statul plateste 125 de norme degrevate (vreo 8 milioane de lei anual) liderilor de sindicat? Adica liderii de sindicat nu predau, dar iau salariul plin. Plus salariul de la sindicat. Oare profesorii adevarati din lista mea nu se simt putin fraieriti? Oare 160.000.000 de RON in 20 de ani de degrevari ajungeau pentru a nu mai avea toalete in curte?", a scris Funeriu pe pagina sa personala de facebook. Degrevarea a fost introdusa, intr-o prima faza, in 2013, printr-o Ordonanta de Urgenta promovata de Guvernul Ponta, devenita lege in aprilie 2019.Fostul ministru a mai precizat ca "Plus salariul de la sindicat. Oare profesorii adevarati din lista mea nu se simt putin fraieriti? Oare 160.000.000 de RON in 20 de ani de degrevari ajungeau pentru a nu mai avea toalete in curte?. Inteleg ca pentru anul scolar urmator inca nu s-au acordat degrevarile, care trebuie acordate prin ordin al ministrului. Fiind perioada de criza solicit vice-premierului Raluca Turcan , premierului Ludovic Orban si ministrului de finante sa ia decizia politica prin care Ministerul Educatiei sa NU acorde degrevari in aceasta perioada. Eu nu am acordat degrevari in perioada crizei si nu s-a intamplat nimic rau, deci exista precedent".Daniel Funeriu si-a incheiat postarea cu o concluzie: "Sa va mai spun o chestie: hotii ordinari fura prin incalcarea legii. Mafiotii se imbogatesc legal, prin modificarea legilor in interes propriu. Next leval cum ar veni. Acum poate intelegeti de ce au intrat in politica si au ajuns si ministri si senatori cei mai verosi dintre sindicalistii din educatie".