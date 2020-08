Gabriel Diaconu, despre "conflictul" dintre Rafila si ministrul Tataru: Profesorul Rafila i-a pus stampila de pampalau ministrului. Or, daca te dezici de Tataru, inseamna ca te-alaturi taberei celeilalte

"De cand am vazut scena cu accesul de ras al profesorului Rafila mi-e greu sa nu consider serios urmatoarele aspecte:1. Iti ia o viata sa construiesti credibilitate, dar sub 5 minute sa o irosestiPutea sa fie declaratia ministrului Tataru nu doar de cascadorii rasului, putea sa fie o sinistra brambureala (ceea ce - fie vorba intre noi - a si fost), cand tara arde doar babele se pieptana. As vrea sa rad. Mi-e dor sa rad. Am o foame de ras cam ca niciodata. Mi-am propus sa rad candva, cumva, cand ceva ma va face sa rad sanatos. Nu obosit. Nu sarcastic. Nu la limita nevrozei.2. Fii cu mare bagare de seama unde te duci, in ce emisiune, dar mai ales cu ce moderator.Sunt si realizatorii pe mai multe categorii, unii sunt la musca, altii cocos, unii mai voinicei, altii mai serpalai. Marius Tuca? Omul e intr-o categorie particulara, un gazetar apt sa scoata zer din piatra seaca. Zerul, aici, nu a fost Tataru Ministru, zerul aici a fost una dintre vocile anterior crezute moderate, credibile, frecvent solicitate in toate lunile de pandemie (ca si in trecut), dar si rivalul doctorului Streinu Cercel, un om cu multe sclipiri, dar si mai multa ranchiuna.Ce-am vazut eu? Un om care-si ia un knock-out, in direct, prin intermediari, sub bagheta fermecata a lui Tuca, imblanzitorul de serpi, cu mesaj de la Streinu. Din pacate doctorul Rafila n-a stiut nici ce l-a lovit, nici cand l-a lovit, si nici ramificatiile momentului umoristic. Pentru ca in fata carnivora a lui Tuca nu statea nici omul, nici doctorul, nici profesionistul Rafila. Statea oficialul Rafila, "reprezentantul Romaniei la OMS". OMS, pentru naivi, e conglomeratul acela repudiat recent de Statele Unite si care reglementeaza diverse lucruri legate de pandemia de COVID-19. Si cand un oficial OMS icneste, bufneste si rade spasmodic de-o declaratie a ministrului sanatatii, lucrurile se duc in sant.3. In scurtul timp pana sa ajungi mema, si de-acum inainte sa-ti foloseasca internautii rasul de fiecare data cand mai anunta guvernul o masura anti-COVID, ar trebui sa iesi si sa-ti clarifici pozitia. Oi fi cu dansa intr-insa? Oi fi cu sufletul in rai?Fara sa vrea, profesorul Rafila i-a pus stampila de pampalau ministrului Sanatatii. Or, daca te dezici de Tataru, inseamna ca te-alaturi taberei celelalte. Ca sa fie clar, tabara cealalta - cel putin privind discursul public - e una simetrica traforajului "acelor cazuri, cu acele focare, la acel platou", si cel putin la fel de hazlie, rizibila si cauzatoare de isterie.Intre tabere, sperand sa ramanem lucizi si maturi, suntem noi, comunitatea acelor vorbitori ca si Rafila, care pastreaza lumina stiintei si-a rezervei in declaratie. Fara doar si poate ca ne-a pufnit, mai pe toti, cel putin o data, iesirea vreunui tarcovnic politic, fie el social-democrat, fie el pluserist, fie el pemepist or liberal. Dar ne-a pufnit in privat, nicidecum si niciodata in public. Nu de alta, dar se uita lumea la noi...Aceasta criza sanitara n-are culoare politica.Aceasta criza sanitara n-are siaj doctrinar ori ideologic.Ca-si asuma Tataru lucruri e treaba lui ca ministru. Posibil ca altul, in locul lui, va face treaba mai buna. Cu hohote si voie buna, momentul Muttley (vezi personajul animat) al lui Alexandru Rafila tocmai a pus pecetea pe ultimele sase luni de lupta cu "noul coronavirus ".Reactia ministrului Tataru la criza de ras a profesorului Rafila"Am pretentia de la cei care inteleg mesajul meu sa-l poata transpune pe intelesul tuturor, daca eu nu am reusit", a spus ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, dupa ce profesorul Alexandru Rafila a izbucnit in ras cand a fost rugat sa comenteze o declaratie a ministrului Tataru cu privire la situatia epidemiei de coronavirus din Romania."Nu am discutat cu profesorul Rafila in ultimele zile. Noi avem un Comitet stiintific care ne prezinta zilnic evaluarile pe care le raporteaza si Comitetul pentru Comunicare Strategica. Cred ca dumnealui si-a dat seama, poate dupa emisiune, si va incerca sa explice tocmai explicatiile pe care eu le-am dat privind evolutia pe trendul ascendent, dar ascendentul manifestandu-se de la o zi la alta cu un numar mai mic de cazuri, chiar daca este in crestere progresiva. Ma repet, am pretentia de la cei care inteleg mesajul sa-l poata transpune pe intelesul tuturor daca eu nu am reusit", a declarat ministrul Tataru.Profesorul Alexandru Rafila a suferit o criza de ras in timpul emisiunii moderate de Marius Tuca, marti seara, 4 august, dupa ce a auzit ultimele declaratii facute de ministrul Sanatatii Nelu Tataru la TVR.Marius Tuca i-a citit lui Alexandru Rafila urmatoarele declaratii:"Suntem pe acel trend crescator, dar scazand ca si intensitate a cresterii numarului de cazuri de la o zi la asta - nu suntem in scadere - suntem in momentul in care, daca respectam urmatoarele saptamani niste lucruri, ar trebui sa ajungem la un platou."