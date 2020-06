Kim Yo Jong, sora mai mica a lui Kim Jong Un, ar putea sa fie urmatorul lider nord-coreean. Ea a declansat deja un conflict cu Coreea de Sud

Ziare.

Kim Yo Jung, cel mai mic copil al fostului lider nord-coreean Kim Jong Il, este primul membru al familiei sale care a pus piciorul in jumatatea de sud a Peninsulei Coreene. Cu toate acestea ea a declansat un nou conflict intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Recent, Kim Yo Jong a lansat o serie de acuzatii agresive si a amenintat cu un atac militar in Coreea de Sud.Conflictul a pornit dupa ce pe 31 mai, la ora 1 noaptea, "Luptatorii pentru o Coreea de Nord Libera" s-au adunat pe partea de sud a granitei, in apropierea zonei demilitarizate care imparte peninsula coreeana in doua. Ei aveau misiunea sa aduca informatii despre lumea exterioara fostilor conationali.Dezertorii, condusi de un barbat care fusese vizat in trecut de un asasinat comandat din Coreea de Nord, au umplut 20 de baloane mari cu 500.000 de pliante, 500 de brosuri si 1.000 de carduri SD pline cu continut care ar infuria cu siguranta si cei mai buni consilieri ai lui Kim Jong-un. Au lasat baloanele sa pluteasca pe cer, anticipand ca pe masura ce soarele va rasari, vantul le va duce spre Coreea de Nord."Ceea ce sperie cel mai mult Coreea de Nord este adevarul despre ei insisi, adevarul despre regimul lor, adevarul despre lumea exterioara", a spus Chun Yung-Woo, fost diplomat sud-coreean."Orice insulta impotriva familiei Kim este echivalent cu blasfemia si necesita un raspuns dur", explica Chun.Kim Yo Jung a spus ca pliantele reprezinta o incalcare directa a acordului la care s-a ajuns la Summitul inter-coreean din aprilie 2018. In cadrul acordului din 2018, liderii celor doua tari au convenit sa inceteze "toate actele ostile si eliminarea mijloacelor lor, inclusiv difuzarea de mesaje sau distribuirea pliantelor" de-a lungul granitei comune.Kim Yo Jong nu a facut diferenta intre campaniile conduse de guvern si cele conduse de persoane private si distinctia a fost considerata ca fiind irelevanta in Coreea de Nord.Kim a ordonat Coreei de Nord sa intrerupa toate comunicarile cu Coreea de Sud, inclusiv o linie directa menita sa conecteze liderii celor doua tari.Ea a cerut guvernului sud-coreean sa pedepseasca disidentii, pe care i-a numit "tradatori care au indraznit sa raneasca prestigiul absolut al conducatorului suprem care reprezinta tara noastra si marea sa demnitate", potrivit unei declaratii a agentiei de presa nord-coreene.Guvernul sud-coreean a declarat ca a cerut politiei sa investigheze cazul, insa ancheta ar putea stabili un precedent nedorit intr-o democratie in care cetatenii se bucura de libertatea de exprimare.Supararea oficialilor din Coreea de Nord s-a vazut cu adevarat in momentul in care Kim Yo Jong a ordonat aruncarea in aer a biroului de legatura din orasul Kaesong.Sora lui Kim Jong-un a dat ordin armatei sa se pregateasca. "Simt ca este momentul sa ne rupem de autoritatile sud-coreene. Gunoiul trebuie aruncat in cosul de gunoi", a spus Kim Yo-Jong.Odata cu acest incident, expertii cred ca profilul ei este in crestere si ca face parte dintr-o campanie mediatica a mass-mediei de stat din Coreea de Nord pentru a semnala ca este pregatita pentru ceva.