Luptele de strada dintre clanuri au blocat din nou orasul Murgeni. Forte de ordine intervin pentru a stopa conflictul

Avand in vedere numarul mare de persoane implicat in scandal , politistii au inchis circulatia pe drumurile spre Falciu, Blagesti si Barlad, relateaza Adevarul.ro In luna iunie peste 200 de membri ai celor doua clanuri din Murgeni s-au batut in plina strada in noaptea de 4 iunie, un barbat fiind calcat cu masina, iar un altul impuscat.Dupa respectivul incident, zona a fost declarata una de siguranta si acolo au fost duse patrule permanente de jandarmi si politistii.