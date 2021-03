O fetita de un an si 11 luni, taiata la nivelul capului intr-un conflict familial. Mama ei si doi frati, preluati si ei de ambulanta

"Ambulanta SMURD tip B2 incadrata cu un echipaj de prim ajutor din cadrul Sectiei de pompieri Husi a intervenit pentru acordare ingrijiri si transport la o unitate medicala, pentru un copil in varsta de un an si 11 luni ranit in zona capului, din cate se pare, in urma unui conflict familial", a transmis, luni seara, ISU Vaslui. Sursa citata a precizat ca, la sosirea echipajului de interventie , a fost gasita o fetita in varsta de 1 an si 11 luni care suferise o plaga taiata de aproximativ cinci centimetri, afectata fiind zona frontala."De asemenea, in ambulanta a fost preluata si mama fetitei, care suferise multiple contuzii la nivelul fetei, precum si ceilalti doi copii minori ai familie. Din primele informatii, agresorul a fost retinut de colegii politisti", au mai transmis pompierii.Politistii au deschis un dosar de cercetare pentru a stabili imprejurprile in care s-a produs incidentul.