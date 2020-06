Primele masuri luate de India si China dupa conflictul in care 20 de militari au fost ucisi

Ziare.

Diplomatul chinez de rang inalt Wang Yi i-a spus ministrului indian de Externe Subrahmanyam Jaishankar, in timpul unei discutii telefonice avute miercuri, ca India trebuie sa ii pedepseasca aspru pe cei responsabili de conflict si sa isi controleze trupele de la frontiera, a anuntat Ministerul chinez de Externe, intr-un comunicat.China si India s-au acuzat reciproc pentru conflictul produs luni noaptea.Douazeci de militari indieni au fost ucisi intr-o confruntare cu armata chineza, in noaptea de luni spre marti, la frontiera disputata din Ladakh, in nordul Indiei, aceasta fiind prima ciocnire militara sangeroasa din ultimii 45 de ani intre cei doi giganti nucleari asiatici.Armata indiana a anuntat mai intai, marti, moartea unui ofiter si a doi militari, evocand morti "de ambele parti". Marti seara, ea a anuntat alti 17 alti " raniti grav pe campul de onoare" care au "murit din cauza ranilor".China a evocat "morti si raniti", insa fara sa precizeze in care tabara. Ea acuza India de faptul ca se face vinovata de acest incident.Ultimul conflict deschis intre cele doua natiuni cele mai populate din lume a fost Razboiul-fulger din 1962, in care trupele indiene au fost infrante rapid de armata chineza.