O femeie si fiul ei au fost gasiti morti intr-o locuinta din Constanta. Adolescentul era spanzurat, iar mama lui intinsa pe jos

Politistii au inceput o ancheta in acest caz.Conform unor surse din randul anchetatorilor, descoperirea a fost facuta in dimineata zilei de vineri, 25 iunie. Femeia, in varsta de 48 de ani, nu mai raspundea la telefon de joi seara, iar apropiatii sai au anuntat acest lucru la 112.Anchetatorii au intrat in locuinta situata pe strada Badea Cartan din municipul Constanta si au gasit un tanar de 18 ani, spanzurat . De asemenea, mama lui era decedata, fiind intinsa pe jos in locuinta. Politistii fac cercetari pentru a stabili imprejurarile exacte in care au s-au produs cele doua decese.