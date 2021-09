Scandal antisemit, la Constanța: „Mai vine şi ambasadorul ăla al lor şi scoate cifrele alea cu 400.000 de evrei care au murit în Holocaust”

Erwin Şimşensohn, managerul Teatrului de Stat din Constanţa, a anunţat că s-a retras din grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Culturale a Municipiului Constanţa din cauza unor remarci antisemite, arată adevarul.ro.

„Până în urmă cu 10 minute am făcut parte din „Grupul executiv de lucru pentru elaborarea strategiei culturale a municipiului Constanţa”. Astăzi a avut loc o întâlnire în format online a membrilor acestui grup, pentru a discuta pe baza unui draft de document ce urmează a fi pus în dezbatere publică.

În cadrul dezbaterilor, doamna Lavinia Dumitraşcu a propus ca, în cadrul capitolului dedicat minorităţilor, să fie prinsă şi refacerea sinagogii constănţene, aflată într-o stare avansată de degradare.

La momentul respectiv, a intervenit un domn profesor pensionar (prefer să nu îl numesc) în felul următor: „Da’ de ce nu şi-o fac ei, prin asociaţia aia a lor? Ei aşteaptă să le-o facem noi? De ce să le-o facă statul român? Dar de ce nu găsesc ei nişte evrei americani cu bani s-o facă? Vine domnul ală de la ei şi are pretenţii… Pe urmă mai vine şi ambasadorul ală al lor şi scoate cifrele alea cu 400,000 de evrei care au murit în Holocaust…”

Am intervenit în discuţie şi i-am explicat domnului profesor că aşa cum evreii din România fac parte din societatea românească ca cetăţeni români aşa şi sinagogile fac parte din patrimoniul cultural românesc, în mod aparte cele precum cea din Constanţa, care stă mărturie a unui trecut în care comunitatea evreiască a jucat un rol important în viaţa urbei tomitane.

Şi i-am explicat respectivului domn că aprecierile sale sunt profund jignitoare şi denotă un antisemitism ruşinos.

După care am părăsit întâlnirea. În urmă cu puţin timp, am transmis domnului Dorin Popescu (consilierul personal al primarului n.red.), coordonatorul acestei strategii, faptul că ma retrag din acest grup, pentru că nu doresc să fiu în niciun fel asociat cu personaje care emit judecăţi antisemite. I-am transmis întreaga mea disponibilitate de a sprijini în continuare eforturile de dezvoltare a vieţii culturale constănţene, dar nu într-un for alături de acel domn”.

Potrivit adevarul.ro, si Stelian Ion, fostul ministru al Justiţiei, a comentat: „Episodul pe care l-ati relatat este foarte grav! Nu dvs trebuia sa va retrageti din acel grup de lucru, ci domnul respectiv trebuia înlăturat instantaneu. Sper ca e un caz izolat, desi observ inclusiv in comentariile de mai sus unele derapaje incalificabile“.

Ads